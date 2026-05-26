Jaap Stam fait son retour en Eredivisie après plus de six ans d’absence

Jaap Stam fait son retour au PEC Zwolle dans une nouvelle fonction, ont annoncé mardi les dirigeants du club néerlandais via leurs canaux officiels. L’ancien défenseur de haut niveau sera désormais en charge des aspects techniques.

Âgé de 53 ans, il intègre le conseil d’administration de la fondation PEC Zwolle en remplacement de Jeroen Bijl, qui quitte ses fonctions.

C’est à Zwolle qu’il a débuté comme footballeur professionnel en 1992, avant de rejoindre des clubs de renom comme l’Ajax, le PSV, Manchester United, la Lazio et l’AC Milan.

Il y a plus de quinze ans, il avait déjà été l’adjoint d’Art Langeler, contribuant à la promotion du club en Eredivisie en 2012.

En 2019, il a dirigé le club en tant qu’entraîneur principal pendant six mois avant de rejoindre le Feyenoord, puis, après un passage à De Kuip, il a pris les commandes de Cincinnati.

Stam se réjouit de ce nouveau défi. « Je souhaite vivement contribuer à la professionnalisation du PEC Zwolle. Ce club est un fil conducteur dans ma vie. Dans mon rôle au sein du conseil d’administration, je souhaite contribuer à la construction d’un club durable. »

« Le PEC Zwolle possède un grand potentiel et peut progresser sur de nombreux plans, mais cela prendra du temps. Nous devons rester réalistes et garder les pieds sur terre tout en nourrissant l’ambition de faire avancer le club. Grâce à mon expérience et à mon réseau, j’espère y contribuer », conclut Stam.