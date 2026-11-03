Après avoir d’abord célébré son but inscrit à la 54e minute avec ses coéquipiers, réunis autour de lui lors de la victoire 2-0 du Bayern à l’extérieur mardi soir, Karl n’a pas résisté à l’envie de répondre à ses détracteurs. Les deux mains portées à ses oreilles, le joyau offensif bavarois a fait un geste signifiant « bla-bla ». En somme : vos bavardages ne m’intéressent pas.

Ce geste pouvait, en théorie, viser notamment Uli Hoeneß, président d’honneur et figure tutélaire du Bayern. Ce dernier avait en effet contribué à lancer les récents débats publics autour du joueur de 18 ans lorsqu’il avait déclaré il y a peu, dans un entretien accordé au Welt am Sonntag à propos de Karl : « Je me suis fixé pour objectif d’avoir une discussion sérieuse avec lui. » Karl serait « encore loin d’être une superstar, les jeunes joueurs ont besoin d’humilité. Les comparaisons avec Olise ne lui font manifestement pas de bien, il y a encore un monde d’écart entre eux. […] Les jeunes joueurs ont aussi besoin de pression. Je ne sais pas, par exemple, si c’est rendre service à Lennart Karl que de toujours le prendre dans ses bras. »

Le Bild avait par ailleurs récemment rapporté qu’au sein du Bayern, Hoeneß ne serait pas le seul à être dérangé par le « mode de vie glamour » de Karl, selon les termes du tabloïd. Alors qu’il traversait ces dernières semaines une petite baisse de régime, parfaitement normale à son jeune âge, les discussions médiatiques autour de l’international allemand à quatre sélections ont pris de l’ampleur.

Qu’a dit Michael Ballack sur la manière dont le Bayern Munich traite Lennart Karl ?

Son agent Michael Ballack a alors défendu Karl en marge du choc contre le Borussia Dortmund le week-end dernier, contribuant toutefois lui aussi à prolonger l’attention médiatique portée à son protégé. « Qu’Uli Hoeneß critique l’image qu’il donne à l’extérieur est légitime. Mais il est tout aussi clair qu’en agissant ainsi, il fait publiquement de Lennart une cible », a déclaré Ballack à DAZN en s’en prenant aux dirigeants bavarois pour leur manière de traiter Karl. Il a également attaqué Max Eberl, directeur sportif du Bayern : « Maintenant que la courbe de performance de Lennart repart clairement à la hausse, il lui attribue une baisse de régime assortie de faux pas. Le moment choisi est incompréhensible et le fond mérite, à tout le moins, d’être remis en question », a poursuivi Ballack.

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Après le match contre le BVB, Eberl a naturellement été interrogé sur les propos de Ballack et s’est également montré déconcerté par la double casquette de l’homme de 50 ans : « Je ne sais pas s’il a dit cela en tant que consultant pour DAZN ou en tant qu’agent du joueur », a rétorqué Eberl avec une pointe d’ironie, avant d’expliquer sur Sky : « Honnêtement, je trouve difficile de mener une polémique par médias interposés. » Au sujet de la situation sportive de Karl, il a souligné : « Nous savions que sa progression pouvait aussi connaître un creux. Et nous n’avons rien dit d’autre. On voit que cela repart à la hausse et qu’il est sur la bonne voie. Ce qui m’impressionne, c’est la façon dont ce jeune homme met tout cela de côté. Voilà ce que j’ai dit en tant que représentant du Bayern Munich. »

Après avoir manqué la Coupe du monde en raison d’une déchirure d’un faisceau musculaire à la cuisse, contractée peu avant le début du tournoi, Karl a d’abord eu du mal à entrer dans sa saison. Mais lors des derniers matches, la forme du milieu offensif est clairement repartie à la hausse, avec ce but important contre l’Atlético comme point d’orgue provisoire.

Pourquoi la célébration de Lennart Karl agace Mats Hummels

Après la rencontre, au cours de laquelle Karl a été remplacé à la 68e minute, le champion du monde Mats Hummels a réagi à sa célébration et souligné qu’elle l’agaçait passablement. « On la voit beaucoup trop souvent désormais », a estimé Hummels, consultant pour Prime Video, avant de faire part de son incompréhension : « La critique fait partie du football. Si tu gagnes autant d’argent, c’est parce que tant de gens en parlent. »

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L’ancien international allemand regrette aussi que Karl donne ainsi un mauvais exemple aux jeunes joueurs. « Mon fils a huit ans et, dans les matches de ses équipes, je vois déjà des enfants faire cette célébration, parce qu’on la voit très souvent désormais », a expliqué Hummels. « J’interdis cette célébration à mon fils. Mais pour le reste, quelle belle réponse de Lennart Karl et du Bayern Munich ! »

De son côté, le capitaine bavarois Manuel Neuer, remis de sa blessure, a été catégorique : « Il n’y a rien à discuter ni à commenter. » Le fait que les joueurs du Bayern se soient rassemblés pour célébrer le but n’avait pas non plus de raison particulière : « Lenny est un membre très important de l’équipe. Il fait partie du groupe et c’est pourquoi nous nous réjouissons avec lui. Nous lui souhaitons toujours de faire le meilleur match possible et de belles performances. Il l’a encore montré aujourd’hui. »

Konrad Laimer, auteur du but du 2-0 à la 74e minute pour le champion d’Allemagne, a quant à lui déclaré sur Prime Video au sujet de la célébration de Karl : « Je suis content pour le gamin. Il garde son calme et travaille dur. Aujourd’hui, il a été récompensé. C’était d’ailleurs un but de travailleur : il revient défendre, récupère le ballon et finit par le mettre au fond, d’une manière ou d’une autre. » Karl est jeune et doit « encore apprendre et franchir des étapes. Il est sur une excellente voie. Une grande carrière l’attend », a prédit l’Autrichien.