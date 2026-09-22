« J’ai été tout près de rejoindre Liverpool », a déclaré le capitaine de l’équipe de France dans The Athletic. C’était en 2016. À l’époque, Mbappé avait 18 ans et venait de réussir sa percée chez les professionnels à l’AS Monaco.

Plusieurs grands clubs courtisaient Mbappé et le favori de sa mère et conseillère Fayza Lamari (52 ans) aurait justement été Liverpool : « Elle voulait que j’y aille. Mais je ne l’ai pas écoutée, parce que je voulais jouer dans ma ville, à Paris. Je ne voulais pas partir à l’étranger avant de m’être fait un nom. »

Mbappé a effectivement rejoint Paris Saint-Germain l’été suivant, d’abord sous la forme d’un prêt depuis la Principauté, avant qu’une obligation d’achat ne soit activée en 2018 pour un montant de 180 millions d’euros.

Liverpool avait pourtant déployé de gros efforts pour attirer à Anfield Road l’attaquant alors en pleine ascension. C’est ce qu’a révélé il y a quelques semaines l’entraîneur des Reds de l’époque, Klopp, dans son rôle de consultant TV pendant la Coupe du monde sur MagentaTV. Les efforts déployés pour Mbappé ont été « le non-transfert le plus coûteux dans lequel nous ayons jamais investi ».

Klopp a ensuite expliqué que les négociations s’étaient déroulées de manière assez curieuse : « Nous avons pris l’avion avec Liverpool de Blackpool à Nice. Toute la famille Mbappé est montée dans le jet privé de cinq chambres ou quelque chose comme ça. Ensuite, on a tourné en rond là-haut, on a parlé avec la famille, on a bien mangé... »

Le présentateur Johannes B. Kerner (61 ans) a alors demandé pourquoi. Klopp a révélé : « Nous ne devions pas être vus. Nous avons tourné en rond en permanence, c’était super, et puis il est parti à Paris. » Mbappé a qualifié l’anecdote de Klopp d’« histoire amusante ».

Getty Images

Son choix en faveur du PSG était tombé à l’époque, bien que Liverpool ait fortement impressionné sa mère. Mbappé a raconté : « Ma mère disait toujours : “Tu vas jouer à Anfield. Ça va être de la folie pour toi.” Elle était là-bas, en ville, au stade, elle a rencontré les gens et s’est enthousiasmée pour le caractère merveilleux, familial et immense du club. » C’est surtout du stade que sa mère était « amoureuse » : « Elle a regardé plusieurs matches toute seule. Elle voulait sentir l’atmosphère et s’imaginer m’y voir. »

Combien de temps Kylian Mbappé a-t-il joué pour le PSG ?

Mais pour Mbappé, originaire de Bondy, une commune de la banlieue parisienne, la perspective de partir à la chasse aux buts au Parc des Princes était encore plus séduisante : « J’ai choisi le PSG parce que je suis né et j’ai grandi à Paris. Il n’y avait pas de meilleure sensation que de montrer que je pouvais devenir une star dans ma ville natale. »

Mbappé est resté six ans au PSG et y a connu de grands succès avec le club. Il y a notamment remporté six titres de champion de Ligue 1 et quatre fois la Coupe de France. Avec 256 buts en 308 matches, il est en outre le meilleur buteur de l’histoire du club. En 2024, il a finalement rejoint le Real Madrid librement.