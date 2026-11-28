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Le gardien de l’Ajax Marc ter Stegen a expliqué sa récente visite au FC Barcelone, son club d’origine, et salué sa doublure Maarten Paes avant le Klassieker de dimanche contre Feyenoord. L’entraîneur Michel Sanchez veut voir son équipe, invaincue à l’extérieur, maîtriser le ballon à De Kuip. Ter Stegen assure, lui, qu’il n’y a aucune raison de s’inquiéter au poste de gardien.

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Ter Stegen explique sa visite à Barcelone avant le Klassieker

Prêté à l’Ajax, Marc ter Stegen a rassuré les supporters au sujet de son récent voyage au FC Barcelone, son club d’origine, après la trêve internationale. Le club d’Amsterdam se prépare à affronter Feyenoord dimanche à De Kuip pour le Klassieker. Vendredi, depuis le Sportpark de Toekomst, le gardien allemand a expliqué avoir profité d’un jour de repos prévu pour voir sa famille et consulter le personnel médical qu’il connaît bien, après avoir manqué le match de dimanche dernier contre l’ADO La Haye en raison de gênes physiques.

« J’étais surtout là pour voir ma famille », a déclaré Ter Stegen à ESPN. « Je suis toujours un joueur du FC Barcelone, bien sûr. Je connais le médecin là-bas depuis longtemps et j’avais quelques petits soucis. Ils ont toujours été là pour moi quand j’en avais besoin. Je reste aussi toujours en contact avec eux, comme avec les médecins de l’équipe nationale allemande. »

« Avec Maarten Paes, nous avons un bon gardien »

Ter Stegen a souligné que le partage d’informations médicales entre les clubs était bénéfique pour sa condition physique et salué Maarten Paes, prêt à le remplacer chaque fois que nécessaire. De retour à l’entraînement jeudi en bonne forme, il a assuré que l’Ajax pouvait aborder sereinement son déplacement à Rotterdam au poste de gardien.

« Je pense que c’est bien d’avoir plusieurs avis et il est important que tout le monde dispose de toutes les informations, a déclaré Ter Stegen. Hier (jeudi), on a pu voir que les choses allaient de nouveau bien. Je fais de mon mieux pour toujours être au meilleur de ma forme, et cela en fait partie. Avec Maarten (Paes), nous avons un bon gardien qui peut toujours bien me remplacer. Il s’entraîne remarquablement bien. Je ne pense pas que nous ayons de quoi nous inquiéter. »

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Michel Sanchez veut maîtriser le jeu et regrette l’interdiction des supporters visiteurs

L’Ajax se rend à Rotterdam avec trois points d’avance sur Feyenoord, cinquième, et reste sur dix déplacements sans défaite en Eredivisie (sept victoires, trois nuls). Le club vient également de battre le FC Thoune 4-0, un match après lequel l’entraîneur Michel Sanchez a salué Daley Blind, Dies Janse, Marcos Leonardo et Rayane Bounida. Jeudi soir, le 26 novembre, peu après la fin de la rencontre de Ligue Conférence contre le FC Thoune, Sanchez a pris la parole dans la salle de conférence de presse de la Johan Cruijff ArenA, à Amsterdam. Il a confirmé que l’Ajax conserverait son approche offensive à De Kuip pour contenir les menaces de Feyenoord, notamment Anis Hadj Moussa et Luciano Valente. Il s’est aussi dit choqué que les supporters visiteurs soient toujours interdits de déplacement pour cette rencontre, comme c’est le cas depuis 2009.

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« Nous n’allons pas non plus faire cela à Rotterdam », a déclaré Sanchez lors de la conférence de presse d’après-match à Amsterdam, à propos d’un éventuel changement de philosophie. « Nous voulons simplement maîtriser le jeu et avoir le ballon... La meilleure façon de défendre face à Hadj Moussa, c’est de garder la possession et de continuer à attaquer. » Concernant l’interdiction visant les supporters, il a ajouté : « Je pense qu’il est très important que tout le monde puisse assister à un match. C’est vraiment regrettable, et c’est quelque chose qui me choque... cela me fait vraiment mal qu’ils ne soient pas autorisés à entrer dans le stade. »

Un dimanche à forts enjeux à De Kuip

L’Ajax a remporté cinq des huit derniers Klassiekers disputés à De Kuip, toutes compétitions confondues. Une nouvelle victoire lui permettrait de porter son avance sur son grand rival à six points, tandis que le défenseur Youri Baas approche de sa 100e apparition en Eredivisie.

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« La meilleure façon d’aborder ce genre de match, c’est de croire en soi et de faire ce sur quoi on travaille toute l’année, a déclaré Sanchez. Ce sera un match très exigeant et difficile. Nous devons être aussi solides que possible sur le terrain, mentalement, pour rivaliser avec eux. »