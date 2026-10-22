Le journaliste Ahmed Shobier a lancé une violente charge contre les joueurs d'Al Ahly, après le match nul concédé face à El Kanal sur le score de 3-3, hier mercredi, en championnat d'Égypte de première division.

Al Ahly était mené 3-2 jusqu'à la 90e+3, lorsque le Marocain Achraf Dari a inscrit le but du salut.

Ce résultat a déclenché une vague de colère considérable parmi les supporters et les dirigeants d'Al Ahly, au vu du faible niveau affiché par l'équipe lors du match d'hier.

De son côté, Shobier a déclaré, dans des propos radiophoniques : « Al Ahly affronte El Kanal au stade du Caire, qu'est-ce qui serait normal ? Al Ahly doit descendre et presser depuis les abords de la surface de réparation, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il recule jusqu'au tiers de son camp, voire jusqu'à la moitié de son camp. »



Il a poursuivi : « Al Ahly est-il une petite équipe pour défendre après avoir marqué un but ? C'est une chose très étonnante et très étrange. Quand le ballon revient de la défense ou du gardien, ne trouver personne pour dégager et faire sortir le ballon, voilà ce qui serait normal, mais non, rien, tout le monde reste planté à se regarder. »

L'ancien gardien d'Al Ahly a ajouté : « Je le jure, je regardais le match entre Al Ahly et El Kanal dans un état de stupéfaction, Al Ahly n'avait ni pressing, ni âme, ni acharnement pour récupérer le ballon, ni même de concentration pour le transmettre, et je salue El Kanal pour ce qu'il a proposé. »

Il a renchéri : « Pour être honnête, El Kanal a perdu deux points au lieu d'en gagner un. Oui, Al Ahly a été plus offensif et tout, mais tu as marqué l'égalisation dans les deux dernières minutes, El Kanal a été le meilleur parce qu'il était mené et qu'il a réussi à revenir une fois, puis deux, et à mener 3-2. »

Il a poursuivi : « Le troisième but d'El Kanal est plus étrange que l'étrange, le ballon est joué par le gardien Mohamed Chaaban qui le dégage long, il n'y avait qu'un seul joueur d'El Kanal, en l'occurrence Mohamed Hamdi Zaki, qui s'envole sur le ballon au milieu des défenseurs, un seul au milieu de trois joueurs, tu es censé assurer pour que le joueur ne parte pas en tête-à-tête, mais non, tu continues et en plus tu marques contre ton propre camp, c'est quoi ça ?! Franchement, le b.a.-ba du football n'est pas là. »







