Noah Ohio revient sans rancune sur sa période au FC Utrecht. L’attaquant de 23 ans a eu un temps de jeu limité en équipe première sous Ron Jans, mais il a souligné dans Goedemorgen Eredivisie sur ESPN qu’il estime avoir suffisamment montré lorsqu’il est bien entré sur le terrain.

Dans l’émission, Ohio est confronté à son faible nombre de buts pour Utrecht. « 26 matches, cinq buts et 660 minutes. C’est, je pense, un meilleur contexte », affirme l’attaquant au sujet de ses statistiques lors de la saison 2024/25 en VriendenLoterij Eredivisie. « Je ne peux me juger que sur les minutes que l’entraîneur m’a accordées. Et sur ces minutes-là, je m’en suis plutôt bien sorti. »

Ohio va même plus loin lorsqu’il compare son rendement à celui des autres attaquants aux Pays-Bas. « Par minute, j’étais selon moi l’attaquant le plus prolifique d’Eredivisie, avec les minutes que j’ai eues », assure l’avant-centre. « Si l’entraîneur ne me titularise pas, je ne peux pas le montrer non plus. »

Le fait qu’Ohio ait dû se contenter d’un rôle secondaire ne lui convenait évidemment pas. « Bien sûr que je ne suis pas content quand je vois que je suis l’attaquant le plus efficace et qu’ensuite je n’obtiens pas plus de minutes que les autres », explique-t-il. « Cela n’enlève rien aux autres joueurs, mais au final, un entraîneur doit faire des choix. »

Ohio affirme avoir bel et bien fait part de son mécontentement, mais il a consciemment choisi de garder cela en interne. « Il faut le faire de la bonne manière, et certainement pas par l’intermédiaire des médias. J’ai eu des entretiens en tête-à-tête avec Ron et avec Jordi. Après que Ron a dit qu’il valait peut-être mieux partir, personne ne m’a entendu en parler dans les médias. »

Selon Ohio, Jans exigeait surtout qu’il se développe sur plusieurs plans. « Il voulait que je devienne davantage un joueur d’équipe. Aujourd’hui, on demande beaucoup à un attaquant : il faut bien presser, participer au jeu, garder le ballon, prendre la profondeur et savoir décrocher. Au final, il faut bien sûr aussi marquer des buts, et je pense que je marque quand je joue. »

Avec Sébastien Haller et David Min, Ohio faisait face à une rude concurrence au poste d’avant-centre. « Peut-être que l’entraîneur estimait que David ou Haller faisaient mieux que moi ces autres choses. Il faut lui demander à lui, parce que je ne le sais pas exactement. » En même temps, Ohio reconnaît que Jans a obtenu des résultats avec ses choix : « Nous avons réalisé une saison fantastique cette année-là, donc cela a deux côtés. »

Pour le moment, Ohio ne peut pas encore regagner sa place dans l’équipe, car il se remet d’une grave blessure au genou et a récemment dû être opéré une deuxième fois. Selon Ohio, cette opération était vraiment nécessaire. « C’est déjà bien assez difficile à 100 % de vouloir être le meilleur. À 95 %, on ne se donne aucune chance. J’ai besoin de ma puissance, de ma vitesse et de mes appels en profondeur, c’est Noah. »

L’attaquant est encore sous contrat avec le FC Utrecht jusqu’à l’année prochaine et espère pouvoir rejouer en février ou mars.