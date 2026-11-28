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Ronaldo a enfin éclairci les circonstances de son départ retentissant de Barcelone pour l’Inter, il y a près de trente ans. Le légendaire attaquant brésilien a révélé qu’au sommet de sa carrière, il lui était impossible de refuser l’offre financière du géant italien.

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Une offre financière à l’origine de son départ du Camp Nou

Invité du podcast Stick to Football avec Gary Neville et Jamie Carragher, Ronaldo est revenu sur son transfert en Serie A en 1997. Arrivé à Barcelone en provenance du PSV, il avait connu une unique saison prolifique en Espagne, marquant régulièrement en Liga et en Coupe des vainqueurs de coupe.

Ses performances avaient incité l’Inter à payer sa clause libératoire et à quadrupler son salaire annuel. Malgré sa réussite en Catalogne, l’offre financière du club italien avait fait la différence.

Ronaldo explique son choix de l’Inter et sa frustration au Ballon d’Or

Ronaldo a expliqué que cette forte augmentation de salaire avait rendu sa décision simple. « Le Barça m’avait acheté pour 20 millions, et j’en avais reçu une bonne partie. Là-bas, je gagnais deux millions par an, et l’Inter m’en proposait huit, alors j’ai décidé de partir », a-t-il expliqué.

Il a également reconnu que sa deuxième place derrière le défenseur Matthias Sammer lors du vote pour le Ballon d’Or 1996 le contrariait encore. « Je l’ai perdu face à Sammer, qui était défenseur. J’étais en colère parce que j’avais réalisé une saison fantastique avec Barcelone et marqué tellement de buts », a-t-il déclaré. Ronaldo a pris sa revanche dès sa première saison à Milan en remportant le Ballon d’Or 1997, avant de le décrocher à nouveau en 2002 après avoir gagné la Coupe du monde.

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O Fenomeno a ensuite comparé la rudesse du jeu à son époque à la protection dont bénéficient les attaquants d’aujourd’hui. « Les attaquants ont la vie plus facile aujourd’hui que nous à l’époque. J’aurais aimé bénéficier de la même protection. Nous en avons tellement bavé. Notre génération était pleine de joueurs redoutables, et personne ne nous protégeait », a-t-il dit en riant.

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Un jugement sévère sur les chances du Brésil en Coupe du monde

Abordant le football international, Ronaldo a dressé un constat sombre sur la sélection brésilienne. Il a reconnu qu’il était « douloureux » pour ses compatriotes de voir l’Argentine, leur rivale, afficher la combativité qui manque au Brésil.

Il estime que le Brésil a perdu la confiance qui reposait autrefois sur son talent naturel : « Je pense que nous copions les joueurs européens. Avant, dans notre pays, nous avions toujours énormément confiance en nous, uniquement grâce à notre talent. Mais aujourd’hui, les Européens sont plus forts, plus rapides, mieux organisés et jouent mieux.

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« Le Brésil n’est pas assez fort pour gagner la Coupe du monde. Nous n’avons pas une équipe solide, nous ne sommes pas unis. »

Un long chemin pour que le Brésil redevienne un prétendant à la Coupe du monde

La mise en garde sans détour de Ronaldo souligne l’ampleur de la tâche qui attend le Brésil avant la Coupe du monde 2030. Plutôt que de compter sur le talent individuel qui l’a historiquement caractérisé, la sélection doit remédier à son manque de force collective et d’unité.

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Retrouver cette cohésion et renouer avec son identité footballistique sera crucial si le Brésil espère se battre pour le trophée, surtout à l’heure où les équipes européennes continuent de donner le ton en matière de vitesse, de puissance et d’organisation.