« J'étais en colère contre la grand-tante » : Mbappé met fin aux rumeurs à sa manière

Kylian Mbappé, la star du Real Madrid et de l'équipe de France, a répondu avec ironie à un article de presse affirmant qu'il éprouvait de la colère envers la direction du club espagnol en raison de son manque de soutien médiatique dans la course au sacre du Ballon d'Or, en pleine période de critiques dont il a fait l'objet durant la trêve internationale, à la suite de sa blessure avec sa sélection nationale face à la Turquie et de son retour dans la capitale espagnole.

« Radio Marca » avait publié un article indiquant que Mbappé était mécontent de la position du Real Madrid, le correspondant de la station établissant un lien entre l'état du joueur lors du derby de Madrid face à l'Atlético et son sentiment de frustration à l'égard de la direction du club, estimant que son comportement reflétait une colère envers les responsables du club merengue.

Le récit allait jusqu'à affirmer que Mbappé attendait du Real Madrid une campagne médiatique pour le soutenir dans la course à la récompense individuelle la plus prestigieuse au monde.

Il faisait également état de son mécontentement envers Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, pour ne pas lui avoir manifesté un soutien clair, alors qu'Ousmane Dembélé figure lui aussi parmi les candidats en lice pour le Ballon d'Or.

Mais Mbappé a choisi de répondre lui-même, mettant un terme aux spéculations sur un ton ironique. Il a en effet commenté la publication de « Radio Marca » depuis son compte « Instagram » en écrivant : « Oui, bien sûr.. oui, et j'étais aussi en colère contre la grand-tante ! », accompagnant son commentaire d'émojis hilares.

La réaction de l'attaquant du Real Madrid intervient à un moment où il fait l'objet de pressions et de critiques de la part d'une partie des supporters du club, après sa blessure avec l'équipe de France et son retour à Madrid, avant qu'il ne quitte le centre d'entraînement et bénéficie d'une période de repos. Il a ainsi choisi d'ignorer les critiques et de ne commenter que le récit liant son état à de prétendus différends avec la direction du Real Madrid.