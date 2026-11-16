« J’étais contente ! » : La mère de Cristiano Ronaldo s’en prend violemment au Portugal après l’humiliation face au Danemark

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La lourde défaite du Portugal face au Danemark (4-1) prend une tournure inattendue : Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, a sévèrement critiqué la sélection nationale. Dans une série de déclarations fracassantes, elle a reconnu s’être réjouie de cette humiliation, affirmant que son fils avait été mal traité avant sa retraite internationale.

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La colère d’une mère après la débâcle de Copenhague

Getty Images

La sélection portugaise a été ébranlée par sa lourde défaite face au Danemark (4-1), qui marque des débuts difficiles sans son ancien capitaine emblématique. Si ce revers a suscité une vive inquiétude chez les supporters, Aveiro a adopté une position bien plus offensive, laissant entendre que l’équipe n’avait eu que ce qu’elle méritait. Sa frustration semble tenir à la manière dont le quintuple Ballon d’Or a achevé sa carrière internationale record sous la direction actuelle.

Lors d’un événement au Sporting CP, Aveiro n’a pas caché sa satisfaction de voir le Portugal en difficulté sur le terrain. « La défaite était amplement méritée et j’en étais contente », a-t-elle déclaré à The media. Ces propos ont provoqué une onde de choc dans les médias sportifs portugais, notamment au vu du statut de son fils, considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du pays. L’attaquant de 41 ans a récemment mis un terme à son parcours en sélection, mais l’amertume entourant son départ reste un sujet majeur pour sa famille.

Des accusations de manque de respect au sein du groupe

Au-delà du score, la colère d’Aveiro porte sur le manque de reconnaissance dont la star d’Al-Nassr aurait fait l’objet durant ses derniers mois en sélection. Elle a notamment critiqué un récent hommage organisé pour l’attaquant, estimant que la fédération s’y était mal prise. Selon sa mère, le légendaire numéro sept, auteur de 146 buts en 234 sélections, méritait des adieux plus personnels. Elle a affirmé que « l’hommage aurait dû lui être rendu en sa présence », plutôt que de la manière dont il s’est finalement déroulé.

Ses critiques ne se sont pas limitées aux dirigeants : Aveiro s’en est aussi prise directement aux joueurs qui ont partagé le vestiaire de son fils. Elle a accusé ses anciens coéquipiers de ne pas avoir soutenu celui qui les a menés au sacre à l’Euro 2016 et en Ligue des nations. « En sélection, il n’a pas été respecté, pas même par ses coéquipiers », a-t-elle déclaré. Cette accusation fracassante laisse entrevoir de profondes tensions en coulisses durant le dernier chapitre des 23 années de carrière internationale de Ronaldo, commencée en août 2003.

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Jorge Jesus répond à ces déclarations fracassantes

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Alors que le climat autour de la sélection se dégrade, Aveiro a laissé entendre qu’un seul club comprenait véritablement l’héritage de son fils. Elle a désigné le Sporting CP, où Ronaldo a commencé sa carrière professionnelle, comme la seule institution capable de lui témoigner la considération qu’il mérite. « C’est ici, au Sporting, que nous allons lui rendre hommage. Ici, ils reconnaissent sa valeur », a-t-elle insisté. Ce sentiment isole encore davantage la direction actuelle de la sélection, notamment le sélectionneur Jorge Jesus, dont les désaccords avec le joueur avant sa retraite avaient été largement médiatisés.

Malgré ces provocations, Jorge Jesus a tenté de prendre de la hauteur lorsqu’il a été interrogé sur ces propos en conférence de presse . Le sélectionneur de 72 ans, dont l’équipe a récemment éprouvé des difficultés défensives en l’absence de son leader expérimenté, a refusé d’alimenter une polémique publique. « Maintenant, je dois répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? Ma mère aussi. La mère de Cristiano Ronaldo est une dame que je respecte beaucoup. Une mère reste une mère, on n’y peut rien. Je comprends ses déclarations », a déclaré Jesus. Son refus de répliquer pourrait apaiser les tensions dans l’immédiat, mais le départ de Ronaldo continue de peser lourdement sur l’avenir du Portugal.