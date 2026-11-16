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Cristiano Ronaldo Signs New Contract at Real MadridGetty Images
Mohamed Saeed
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« J’étais contente ! » : La mère de Cristiano Ronaldo s’en prend violemment au Portugal après l’humiliation face au Danemark

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La lourde défaite du Portugal face au Danemark (4-1) prend une tournure inattendue : Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, a sévèrement critiqué la sélection nationale. Dans une série de déclarations fracassantes, elle a reconnu s’être réjouie de cette humiliation, affirmant que son fils avait été mal traité avant sa retraite internationale.

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La colère d’une mère après la débâcle de Copenhague

TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

La sélection portugaise a été ébranlée par sa lourde défaite face au Danemark (4-1), qui marque des débuts difficiles sans son ancien capitaine emblématique. Si ce revers a suscité une vive inquiétude chez les supporters, Aveiro a adopté une position bien plus offensive, laissant entendre que l’équipe n’avait eu que ce qu’elle méritait. Sa frustration semble tenir à la manière dont le quintuple Ballon d’Or a achevé sa carrière internationale record sous la direction actuelle.

Lors d’un événement au Sporting CP, Aveiro n’a pas caché sa satisfaction de voir le Portugal en difficulté sur le terrain. « La défaite était amplement méritée et j’en étais contente », a-t-elle déclaré à The media. Ces propos ont provoqué une onde de choc dans les médias sportifs portugais, notamment au vu du statut de son fils, considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du pays. L’attaquant de 41 ans a récemment mis un terme à son parcours en sélection, mais l’amertume entourant son départ reste un sujet majeur pour sa famille.

Des accusations de manque de respect au sein du groupe

Au-delà du score, la colère d’Aveiro porte sur le manque de reconnaissance dont la star d’Al-Nassr aurait fait l’objet durant ses derniers mois en sélection. Elle a notamment critiqué un récent hommage organisé pour l’attaquant, estimant que la fédération s’y était mal prise. Selon sa mère, le légendaire numéro sept, auteur de 146 buts en 234 sélections, méritait des adieux plus personnels. Elle a affirmé que « l’hommage aurait dû lui être rendu en sa présence », plutôt que de la manière dont il s’est finalement déroulé.

Ses critiques ne se sont pas limitées aux dirigeants : Aveiro s’en est aussi prise directement aux joueurs qui ont partagé le vestiaire de son fils. Elle a accusé ses anciens coéquipiers de ne pas avoir soutenu celui qui les a menés au sacre à l’Euro 2016 et en Ligue des nations. « En sélection, il n’a pas été respecté, pas même par ses coéquipiers », a-t-elle déclaré. Cette accusation fracassante laisse entrevoir de profondes tensions en coulisses durant le dernier chapitre des 23 années de carrière internationale de Ronaldo, commencée en août 2003.

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Jorge Jesus répond à ces déclarations fracassantes

FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

Alors que le climat autour de la sélection se dégrade, Aveiro a laissé entendre qu’un seul club comprenait véritablement l’héritage de son fils. Elle a désigné le Sporting CP, où Ronaldo a commencé sa carrière professionnelle, comme la seule institution capable de lui témoigner la considération qu’il mérite. « C’est ici, au Sporting, que nous allons lui rendre hommage. Ici, ils reconnaissent sa valeur », a-t-elle insisté. Ce sentiment isole encore davantage la direction actuelle de la sélection, notamment le sélectionneur Jorge Jesus, dont les désaccords avec le joueur avant sa retraite avaient été largement médiatisés.

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Malgré ces provocations, Jorge Jesus a tenté de prendre de la hauteur lorsqu’il a été interrogé sur ces propos en conférence de presse. Le sélectionneur de 72 ans, dont l’équipe a récemment éprouvé des difficultés défensives en l’absence de son leader expérimenté, a refusé d’alimenter une polémique publique. « Maintenant, je dois répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? Ma mère aussi. La mère de Cristiano Ronaldo est une dame que je respecte beaucoup. Une mère reste une mère, on n’y peut rien. Je comprends ses déclarations », a déclaré Jesus. Son refus de répliquer pourrait apaiser les tensions dans l’immédiat, mais le départ de Ronaldo continue de peser lourdement sur l’avenir du Portugal.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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