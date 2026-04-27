Dans la rubrique « Au téléphone avec… », ESPN s’entretient ce lundi avec Kees Luijckx. L’ancien défenseur, désormais analyste des matchs aux Pays-Bas, livre son regard sur la saison mouvementée que traverse le Feyenoord.

« Te Kloese s’en va. Une nouvelle fois, le sujet reste délicat pour les principaux concernés. Il y a une lutte au sommet et, de l’extérieur, il est difficile de cerner exactement ce qui se passe », analyse Luijckx, qui peine à interpréter précisément la situation chez Feyenoord.

L’ancien défenseur a entendu Dirk Kuijt livrer des propos pertinents sur Feyenoord dimanche dans l’émission Goedemorgen Eredivisie. « Il a expliqué en détail à quel point il est difficile de travailler là-bas. » L’actuel entraîneur du FC Dordrecht avait brièvement occupé un poste d’entraîneur des jeunes à Rotterdam-Sud et était pressenti pour devenir entraîneur principal, mais le projet a avorté.

Sous la direction de Robin van Persie, le club lutte actuellement pour la deuxième place et une qualification en Ligue des champions. « Mais il pourrait estimer qu’il en a assez fait. Il a commis quelques erreurs évidentes cette saison, notamment sur la hiérarchie dans le vestiaire. Cependant, il travaille dur et sait généralement bien expliquer la situation. »

À ses yeux, Van Persie est un entraîneur honnête, « ce n’est pas un politicien. Il passe de très longues journées au club, mais j’ai l’impression qu’il a un peu forcé ces derniers temps. »

Van Persie affirme ne pas vouloir partir et est sous contrat jusqu’en 2027.