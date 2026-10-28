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L’entraîneur de Fleetwood Town, Matt Lawlor, a eu du mal à contenir son émotion après que son équipe de League Two a créé l’une des plus grandes surprises de l’histoire de la Carabao Cup en éliminant Arsenal. Né à Poulton-le-Fylde, il a vu son équipe s’imposer au terme d’une séance de tirs au but haletante face au champion en titre de Premier League à Highbury.

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Une émotion à l’état brut au bord du terrain

La magie de la coupe a opéré sur la côte du Lancashire : Fleetwood, actuellement 18e de League Two, a surmonté un écart de 84 places dans la hiérarchie des championnats pour éliminer l’Arsenal de Mikel Arteta. Après un match conclu sur le score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire, grâce à des buts d’Aaron Loupalo-Bi et de Viktor Gyokeres, le petit poucet a gardé son sang-froid pour s’imposer aux tirs au but. Conor Haughey a transformé le tir décisif, déclenchant l’euphorie des supporters locaux. Le gardien de Fleetwood Jay Lynch a été le héros du moment, en réalisant un arrêt crucial face à Bruno Guimaraes lors de la séance pour ouvrir la voie au tir victorieux de Haughey.

Les scènes au coup de sifflet final ont été particulièrement émouvantes pour le jeune entraîneur, aperçu en train de serrer sa famille dans ses bras au milieu de l’envahissement du terrain. Lawlor a reconnu avoir failli être submergé par l’émotion en voyant des personnes qu’il connaît depuis l’enfance célébrer dans les tribunes. Devant quelque 4 000 supporters témoins de cet exploit, l’atmosphère tranchait nettement avec l’environnement aseptisé du football de l’élite.

« J’essayais de ne pas pleurer et je n’ai pas pleuré. J’ai réussi à me retenir », a confié Lawlor, cité par The Guardian. « Ma famille, mon petit garçon qui est ici, nous sommes tous d’ici. Je me retournais et des gens criaient vers moi dans le public : des personnes que je connaissais, avec qui j’ai grandi, avec qui je suis allé à l’école, ou qui ont un lien plus lointain avec moi, ainsi que des gens qui ont sauté sur le terrain. C’est vraiment spécial et très émouvant. Vivre quelque chose d’aussi spécial si tôt dans ma carrière, c’est une soirée chargée d’émotion. C’est émouvant. Émouvant pour les joueurs, émouvant pour moi. »

Un triomphe à domicile porté par la passion

Pour Lawlor, profondément attaché à la communauté locale, cette victoire représentait bien plus qu’un résultat de football : elle le reliait à la ville qu’il considère comme chez lui. L’entraîneur s’est retrouvé entouré de visages familiers lorsque les supporters de Highbury ont envahi la pelouse pour célébrer un exploit historique.

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Lawlor est revenu sur la portée de ce résultat pour le football. « Oui, je l’espère. Le football devient un peu plus, je ne sais pas, clinique et aseptisé. Et là, pour moi, il y avait ce sentiment que nous connaissons tous en tant que supporters de football. C’est un peu pour ça qu’on vit, non ? En faire partie, c’est spécial. Offrir cela aux supporters de football, et surtout à ceux de Fleetwood, c’est incroyablement spécial. Et oui, j’en suis vraiment fier », a-t-il déclaré.

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« La plus grande soirée de l’histoire du club »

Cette victoire propulse Fleetwood en quarts de finale et laisse le géant du nord de Londres méditer sur son élimination surprise face à l’un des plus petits clubs encore en lice. Lawlor s’est empressé de saluer l’application de ses joueurs face à des adversaires de classe mondiale. « Je n’arrive tout simplement pas à y croire. C’est la plus grande soirée de l’histoire du club compte tenu de l’adversaire venu jouer chez nous, et nous avons réussi à battre les champions », a déclaré l’entraîneur de Fleetwood à Sky Sport.

« Avant le match, nous savions que nous n’étions ni assez naïfs ni assez prétentieux pour penser que nous allions affronter la meilleure équipe du pays, la mieux organisée, la meilleure dans les fondamentaux, avec des joueurs de classe mondiale, et la dominer dans le jeu. »

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Une part de réussite face aux champions

L’entraîneur de Fleetwood a souligné qu’il fallait aussi un peu de réussite face à une équipe d’Arsenal riche en internationaux. Lawlor a expliqué que son objectif principal était de limiter les possibilités de création d’Arsenal et de veiller à ce que son équipe reste compacte pendant les 90 minutes. Cette stratégie a parfaitement fonctionné : malgré sa domination dans la possession du ballon, le leader de la Premier League s’est procuré relativement peu d’occasions franches.

« Nous avons donc dû compter sur un peu de réussite, leur fermer les espaces et leur retirer des solutions. Et je pense que nous l’avons vraiment très bien fait pendant la majeure partie du match. Évidemment, il y a eu ce but, mais cela arrive ; ils sont tellement forts au football. Avec les joueurs qu’ils ont et les espaces qu’ils trouvent, nous le voyons chaque semaine en Premier League », a-t-il ajouté.