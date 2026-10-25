Pick est même allé jusqu’à soupçonner une manipulation de match au micro de MagentaSport : « Il faut que je reprenne mon souffle un instant après ce que l’arbitre a fait ici. On ne peut pas laisser ça sans commentaire. J’espère qu’on a bien regardé ce qui s’est passé ici pour voir si cela ne relevait pas déjà du trucage de match. »

« Il faut vraiment que je fasse attention. Sinon, je vais exploser », a poursuivi Pick, furieux. Après la défaite surprise de Sarrebruck sur la pelouse de la lanterne rouge de 3. Liga, il a toutefois aussi fait son autocritique : « On a joué comme de la merde ici ! »

La colère de Pick contre l’arbitre Maximilian Lotz s’explique par deux décisions très controversées. La première est survenue à la 36e minute, lorsque Lotz a accordé un penalty aux locaux après un duel pourtant ordinaire entre Kai Brünker, de Sarrebruck, et Kwasi Wriedt, de Havelse, dans la surface. Johann Berger l’a transformé peu après pour égaliser provisoirement à 1-1.

Sarrebruck furieux après sa défaite à Havelse : « Je peux comprendre leur mécontentement »

Peu après la reprise, un nouveau coup de sifflet de l’arbitre a fait monter la tension dans le camp sarrois. Lotz a de nouveau accordé un penalty à Havelse, sur une décision là encore loin de faire l’unanimité. Berger n’en a pas tenu compte et a donné l’avantage à Havelse. À la 86e minute, Eric Voufack a ensuite porté le score à 3-1 pour les locaux. Sarrebruck n’a plus pu que réduire l’écart grâce à Brünker, à la première minute du temps additionnel.

« Je peux comprendre le mécontentement des joueurs de Sarrebruck. Quand on concède trois penalties, on est toujours frustré », a souligné Berger, auteur d’un doublé, après le coup de sifflet final. À la troisième minute du temps additionnel, Havelse avait même obtenu un troisième penalty, dont la légitimité ne faisait aucun doute. Cette fois, Alexander Guiddir a pris le ballon à la place de Berger, mais sa tentative est passée à côté du but.

Grâce à sa deuxième victoire de la saison, Havelse a pris trois points importants et est revenu à trois unités de la zone de maintien. Sarrebruck, en revanche, a perdu du terrain dans la course à la montée. Pick et ses coéquipiers occupent désormais la quatrième place, à quatre points de Rot-Weiss Essen, troisième et en position de barragiste.