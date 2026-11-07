L’entraîneur du 1. FSV Mayence 05, Urs Fischer, a tenu des propos surprenants sur la non-sélection de Nadiem Amiri en équipe d’Allemagne.
L’entraîneur de Mayence espère en effet que l’absence du milieu de terrain dans la sélection allemande aura un effet positif. « J’espère que Nadiem a été déçu. Maintenant, il doit montrer par ses performances : plus que jamais ! L’état d’esprit, c’est ce qui compte le plus », a-t-il déclaré avant le match de samedi contre le Bayern Munich.
Comme l’ensemble de l’équipe de Mayence, Amiri est actuellement loin de sa meilleure forme. Le club de Rhénanie-Hesse reste sur trois défaites consécutives, dont une élimination amère en Coupe d’Allemagne face au VfL Bochum, pensionnaire de deuxième division. Avec dix points pris en huit matches, l’équipe de Fischer occupe toutefois encore une place à l’abri dans le milieu de tableau de Bundesliga (10e) avant d’affronter le club le plus titré d’Allemagne.
Nadiem Amiri a été retenu pour la Coupe du monde après avoir été impliqué sur 21 buts
Après sa saison 2025/26 exceptionnelle (17 buts, quatre passes décisives), qui lui avait valu une place dans le groupe pour la Coupe du monde de l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, Amiri affiche jusqu’ici un rendement offensif nettement inférieur cette saison, surtout en Bundesliga. Il n’a délivré qu’une seule passe décisive en huit apparitions. Il avait manqué l’élimination en Coupe d’Allemagne à Bochum en raison de problèmes au genou, après s’être illustré avec quatre contributions décisives lors de la victoire 9-0 contre le VfB Krieschow, club d’une division inférieure, au premier tour.
Le successeur de Nagelsmann, Jürgen Klopp, avait encore retenu Amiri dans son premier groupe. Le milieu de terrain avait joué 80 minutes lors du match nul 1-1 aux Pays-Bas, qui marquait les débuts du sélectionneur. Lors de la défaite 0-1 contre la Grèce, il était resté sur le banc pendant 90 minutes.
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Pour la prochaine trêve internationale, au cours de laquelle l’Allemagne affrontera la Serbie (13 novembre) et les Pays-Bas (16 novembre) pour conclure la phase de groupes de la Ligue des nations, Klopp s’est limité à un groupe de 24 joueurs.
À la place d’Amiri, Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (tous trois du Bayern Munich), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (Liverpool FC), Lennart Karl (également du Bayern Munich) et le nouveau venu Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) ont été préférés au milieu central et offensif.
Équipe d’Allemagne : le groupe de Jürgen Klopp en un coup d’œil
Poste
Joueur
Gardien
Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)
Gardien
Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)
Gardien
Jonas Urbig (Bayern Munich)
Défense
Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
Défense
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Défense
Jonathan Tah (Bayern Munich)
Défense
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Défense
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Défense
Philipp Treu (SC Fribourg)
Défense
Nathaniel Brown (Bayern Munich)
Défense
Malick Thiaw (Newcastle United)
Milieu
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Milieu
Lennart Karl (Bayern Munich)
Milieu
Joshua Kimmich (Bayern Munich)
Milieu
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Milieu
Tom Bischof (Bayern Munich)
Milieu
Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)
Milieu
Said El Mala (1. FC Cologne)
Milieu
Derry Scherhant (SC Fribourg)
Milieu
Florian Wirtz (Liverpool FC)
Milieu
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Attaque
Kai Havertz (Arsenal FC)
Attaque
Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort)
Attaque
Niclas Füllkrug (Werder Brême)