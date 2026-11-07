Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
FBL-EUR-NATIONS-GER-TRAININGGetty Images
Tim Ursinus
Traduit par

« J’espère qu’il a été déçu » : les propos surprenants d’un entraîneur de Bundesliga sur la non-sélection d’une star de l’équipe d’Allemagne

Suivez GOAL sur Google
Publicité

L’entraîneur du 1. FSV Mayence 05, Urs Fischer, a tenu des propos surprenants sur la non-sélection de Nadiem Amiri en équipe d’Allemagne.

L’entraîneur de Mayence espère en effet que l’absence du milieu de terrain dans la sélection allemande aura un effet positif. « J’espère que Nadiem a été déçu. Maintenant, il doit montrer par ses performances : plus que jamais ! L’état d’esprit, c’est ce qui compte le plus », a-t-il déclaré avant le match de samedi contre le Bayern Munich.

Comme l’ensemble de l’équipe de Mayence, Amiri est actuellement loin de sa meilleure forme. Le club de Rhénanie-Hesse reste sur trois défaites consécutives, dont une élimination amère en Coupe d’Allemagne face au VfL Bochum, pensionnaire de deuxième division. Avec dix points pris en huit matches, l’équipe de Fischer occupe toutefois encore une place à l’abri dans le milieu de tableau de Bundesliga (10e) avant d’affronter le club le plus titré d’Allemagne.

Nadiem Amiri a été retenu pour la Coupe du monde après avoir été impliqué sur 21 buts

Après sa saison 2025/26 exceptionnelle (17 buts, quatre passes décisives), qui lui avait valu une place dans le groupe pour la Coupe du monde de l’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, Amiri affiche jusqu’ici un rendement offensif nettement inférieur cette saison, surtout en Bundesliga. Il n’a délivré qu’une seule passe décisive en huit apparitions. Il avait manqué l’élimination en Coupe d’Allemagne à Bochum en raison de problèmes au genou, après s’être illustré avec quatre contributions décisives lors de la victoire 9-0 contre le VfB Krieschow, club d’une division inférieure, au premier tour.

Publicité
Publicité

Le successeur de Nagelsmann, Jürgen Klopp, avait encore retenu Amiri dans son premier groupe. Le milieu de terrain avait joué 80 minutes lors du match nul 1-1 aux Pays-Bas, qui marquait les débuts du sélectionneur. Lors de la défaite 0-1 contre la Grèce, il était resté sur le banc pendant 90 minutes.

Related Topics

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Pour la prochaine trêve internationale, au cours de laquelle l’Allemagne affrontera la Serbie (13 novembre) et les Pays-Bas (16 novembre) pour conclure la phase de groupes de la Ligue des nations, Klopp s’est limité à un groupe de 24 joueurs.

À la place d’Amiri, Joshua Kimmich, Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic (tous trois du Bayern Munich), Felix Nmecha (BVB), Brajan Gruda (RB Leipzig), Florian Wirtz (Liverpool FC), Lennart Karl (également du Bayern Munich) et le nouveau venu Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) ont été préférés au milieu central et offensif.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images
Publicité

Équipe d’Allemagne : le groupe de Jürgen Klopp en un coup d’œil

Poste

Joueur

Gardien

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Gardien

Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)

Gardien

Jonas Urbig (Bayern Munich)

Défense

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Défense

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Défense

Jonathan Tah (Bayern Munich)

Défense

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Défense

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Défense

Philipp Treu (SC Fribourg)

Défense

Nathaniel Brown (Bayern Munich)

Défense

Malick Thiaw (Newcastle United)

Milieu

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Milieu

Lennart Karl (Bayern Munich)

Milieu

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Milieu

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Milieu

Tom Bischof (Bayern Munich)

Milieu

Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)

Milieu

Said El Mala (1. FC Cologne)

Milieu

Derry Scherhant (SC Fribourg)

Milieu

Florian Wirtz (Liverpool FC)

Milieu

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Attaque

Kai Havertz (Arsenal FC)

Attaque

Younes Ebnoutalib (Eintracht Francfort)

Attaque

Niclas Füllkrug (Werder Brême)

Écrit parTim Ursinus

Correspondant du football allemand et européen

Bien qu’une carrière de gardien de but ne se soit jamais concrétisée, le football a toujours été une constante dans ma vie. Dès mon plus jeune âge, il était clair que le journalisme sportif serait la voie à suivre. Après un stage à la rédaction sportive du Schwäbisches Tagblatt dans ma ville natale de Tübingen, j’ai poursuivi mes études à Karlsruhe — un choix quelque peu discutable pour un Souabe. Fin 2018, j’ai débuté comme stagiaire chez SPOX et GOAL, puis j’y suis resté comme étudiant salarié avant de devenir ensuite apprenti. Depuis 2023, je fais partie de manière permanente des équipes éditoriales. En septembre 2024, j’ai assumé le rôle de Senior SEO, tout en travaillant également comme reporter et chef de service de permanence.

🎯 Mes domaines de compétence :

Délégation d’articles SEO et gestion des freelances dans ce domaine

Reportage sur site auprès des clubs de Bundesliga (notamment le FC Bayern, le VfB Stuttgart, le BVB et l’Eintracht Francfort)

Histoires et récits autour du football

Recherche et rédaction d’actualités dans le monde du sport

Comment je suis devenu passionné de football :

Tout remonte au triomphe du FC Bayern en Ligue des Champions au début des années 2000, lorsque Oliver Kahn a arrêté trois penalties et est devenu le héros de mon enfance. Le souvenir est, je l’admets, un peu flou, car je n’avais que quatre ans à l’époque. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps avant que je ne déchire le papier cadeau de ma toute première paire de gants de gardien.

🌟 Mes meilleurs souvenirs de football :

Ils sont nombreux. En premier lieu, je pense aux missions effectuées comme reporter — à Paris, Madrid ou Milan, par exemple. S’ajoutent à cela des voyages personnels de groundhopping, qui resteront à jamais inoubliables.

Voir le profil de l'auteur