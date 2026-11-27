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Martin Odegaard assure ne pas s’inquiéter pour son contrat à Arsenal et espère rester au club encore de nombreuses années. Le contrat actuel du capitaine court jusqu’en 2028, mais il est convaincu qu’un nouvel accord sera trouvé alors que les champions de Premier League continuent de prolonger leurs joueurs clés. L’équipe de Mikel Arteta se prépare à recevoir Manchester City dimanche.

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Odegaard serein sur son avenir contractuel

Arsenal s’emploie à prolonger sur le long terme des joueurs comme Declan Rice, Jurrien Timber, David Raya et Piero Hincapie. Odegaard a confié à Sky Sports News qu’il s’attendait à faire de même, son contrat actuel arrivant à échéance en 2028.

« Ce n’est pas quelque chose qui me stresse, a déclaré Odegaard. Je l’ai dit tellement de fois : je suis très heureux ici, j’adore ce club. J’espère pouvoir rester encore de nombreuses années, et je pense que le club en est heureux aussi. Donc, pas de stress, on réglera ça. »

Le capitaine veut « tout gagner »

Odegaard, dont le nom a été associé au Bayern Munich, a déclaré plus tôt ce mois-ci, alors qu’il était en sélection avec la Norvège, espérer rester à Arsenal « longtemps ». Il a toutefois reconnu que les discussions concernant un nouveau contrat n’avaient pas encore commencé.

« L’essentiel, c’est de se concentrer sur le terrain, et ensuite nous verrons ce qui se passera, a-t-il ajouté. Je veux remporter d’autres titres ici, c’est certain. Je veux tout gagner avec Arsenal. Remporter à nouveau la Premier League, la Ligue des champions, les coupes : c’est ce que nous voulons. Nous voulons tout gagner. »

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« Nous avons tout ce qu’il faut ici »

Le joueur de 27 ans a insisté sur la priorité donnée à l’équipe. « Le reste, les aspects individuels, découlera de ce qui se passera avec l’équipe. L’équipe est ce qui compte le plus », a-t-il déclaré.

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Odegaard estime aussi qu’Arsenal a tous les atouts pour y parvenir à nouveau : « Nous avons tout ce qu’il nous faut. Nous avons montré que nous pouvions le faire. Il est maintenant temps de montrer que nous pouvons le refaire, de gagner encore plus et de franchir un nouveau cap. Nous avons tout ici : le staff technique, un effectif incroyable, des joueurs et des personnes formidables. »

Arsenal se prépare au choc contre Manchester City

Odegaard et Arsenal se tournent désormais vers la réception de Manchester City dimanche . Le leader de la Premier League compte six points d’avance sur l’équipe d’Enzo Maresca.

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Une victoire porterait l’avance d’Arsenal sur City à neuf points, même si le club devra toujours se passer de Bukayo Saka, qui devrait être absent encore trois semaines.