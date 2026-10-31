« J’espère continuer à écrire l’histoire à Paris » : Luis Enrique salue l’effectif « incroyable » du PSG après le triplé et les deux passes décisives d’Achraf Hakimi lors de la large victoire contre Le Havre (5-1)

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L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a salué la profondeur de son effectif et l’état d’esprit de son équipe après la victoire des champions de France et d’Europe en titre face au Havre, dernier du classement, vendredi soir. Mené d’un but, le PSG a renversé la situation avant de surclasser son adversaire. Capitaine par intérim, Achraf Hakimi a été l’homme du match au Stade Océane, en contribuant directement aux cinq buts de son équipe lors d’une prestation dominante.

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Le défenseur marocain inspire une remontée éclatante

Hakimi a inscrit le premier triplé de sa carrière professionnelle et délivré deux passes décisives lors de la 9e journée, permettant aux visiteurs de signer une sixième victoire consécutive en Ligue 1. Alors que les attaquants Ousmane Dembele et Khvicha Kvaratskhelia sont toujours indisponibles sur blessure, les Parisiens ont changé cinq titulaires par rapport à leur victoire 2-0 contre Lyon lundi. Menés rapidement, les leaders ont réagi pour décrocher un neuvième succès de suite toutes compétitions confondues.

Les visiteurs réagissent après un début difficile

Toujours sans victoire, Le Havre a laissé entrevoir la possibilité d’une énorme surprise à la 18e minute. Rappelé dans l’équipe, le milieu Senny Mayulu a perdu le ballon haut sur le terrain, permettant à Rayan Fofana de partir sur la droite et de centrer pour l’ancien attaquant de Sunderland et de West Bromwich Albion Josh Maja, qui a poussé le ballon au fond des filets pour inscrire son quatrième but de la saison.

Après un arrêt du gardien havrais Arnaud Bodart, qui disputait son premier match, devant Ferran Torres, Hakimi a pris les choses en main alors qu’il n’avait pas encore marqué cette saison. À la 26e minute, le Marocain a contrôlé une longue passe de Lucas Hernandez avant de servir en retrait l’ailier belge Mika Godts, qui a placé le ballon dans le petit filet gauche pour marquer lors d’un deuxième match consécutif. Deux minutes plus tard, Mayulu a lancé Hakimi, qui a battu Bodart à son premier poteau. La VAR a alors invalidé le signalement initial d’un hors-jeu.

Revenant sur cette réaction après le match, Enrique a déclaré à PSG TV : « C’est une belle victoire. Nous avons commencé le match avec la même concentration que d’habitude, mais nous avons eu du mal à gérer les contre-attaques et c’est comme ça qu’ils ont marqué. Quand on joue à l’extérieur, les adversaires sont toujours plus motivés. Mais au final, c’est nous qui avons dominé le match. Nous nous sommes créé beaucoup d’occasions et nos joueurs ont évolué à un très haut niveau, donc nous sommes heureux.

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« Nous avons vu ce dont les Titis sont capables, même s’il est difficile d’atteindre le niveau fixé par le Paris Saint-Germain. Mais c’est notre objectif : être aussi compétitifs que possible à chaque match, quel que soit l’adversaire. Le record de victoires ? J’ai la chance d’entraîner un club de ce niveau et d’avoir des joueurs incroyables. Je suis très heureux et j’espère continuer à écrire l’histoire à Paris. »

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Une accélération en seconde période scelle un premier triplé

Si Sota Nakamura et Fofana ont failli permettre à une équipe du Havre, dernière avec seulement deux points depuis le début de la saison, d’égaliser, Hakimi a doublé la mise 10 minutes après la reprise. À la suite d’une faute d’Amir Richardson sur Maghnes Akliouche à gauche de la surface, le latéral droit a enroulé un coup franc d’environ 18 m dans le petit filet droit.

Un tournant décisif est survenu à la 62e minute, lorsque Maja a repris de la tête un centre venu de la droite de Djibril Ouziad et trouvé l’extérieur du poteau gauche. Le PSG a immédiatement contre-attaqué. Sorti de sa surface, Bodart n’est pas parvenu à intercepter la passe en profondeur de Hakimi, permettant à Mayulu de pousser le ballon au-delà du gardien et de marquer dans le but vide d’environ 27 m. Sept minutes plus tard, Bodart a repoussé une première frappe de Hakimi, sur un centre à ras de terre de Godts, directement sur la cuisse droite du défenseur, et le ballon est entré dans le but.

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S’exprimant ensuite auprès de PSG TV, Hakimi a déclaré : « C’était une très bonne performance de toute l’équipe, nous sommes très heureux. Ce n’était pas facile, nous avons commencé par encaisser un but, mais nous avons montré notre caractère et eu la bonne attitude pour revenir dans le match. C’est ce qui compte le plus. C’est une belle soirée pour moi, surtout parce que nous avons gagné, mais aussi parce que c’est mon premier triplé. Je suis heureux et j’espère marquer autant de buts que possible avec ce maillot. »

Le PSG prend de l’élan après un départ poussif

Après n’avoir pris qu’un seul point lors de ses trois premières rencontres de Ligue 1, le PSG a désormais fermement rétabli son autorité au sommet du championnat de France. Le champion d’Europe en titre cherchera à conserver cette efficacité offensive lors de ses prochaines échéances en Ligue des champions et sur la scène nationale, en attendant le retour de Dembele et de Kvaratskhelia. De son côté, Le Havre, toujours sans victoire, reste englué à la dernière place.