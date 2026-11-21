Partager Suivez GOAL sur Google

Le gardien de Fulham, Bernd Leno, est revenu sur la décision controversée de refuser un but à Erling Haaland lors du match nul arraché par son équipe sur le terrain de Manchester City. Après un violent choc avec l’attaquant norvégien, l’Allemand a reconnu avoir espéré que la VAR confirmerait la décision.

Publicité

Une décision controversée à l’Etihad Stadium

Les difficultés récentes de Manchester City se sont poursuivies samedi : le club a dû se contenter d’un match nul frustrant (1-1) face à une équipe de Fulham disciplinée . Les visiteurs ont créé la surprise à la 16e minute lorsque Rodrigo Muniz a conclu une superbe contre-attaque, au grand désarroi du public local. Elliot Anderson a fini par égaliser d’une puissante reprise de volée en seconde période, mais c’est surtout un incident entre Haaland et Leno en première période qui a fait parler : l’arbitre Thomas Bramall a refusé ce qui aurait pu être le but égalisateur de City.

Peu après l’ouverture du score de Fulham, Haaland a semblé pousser le ballon au fond des filets à l’issue d’une mêlée dans la surface de but. L’arbitre a toutefois estimé que Leno avait pris le contrôle du ballon avant que l’attaquant n’entre en contact avec lui.

Au micro de BBC Sport après le coup de sifflet final, Leno a livré son ressenti sans détour : « J’avais le ballon dans les mains. J’avais le sentiment de le contrôler, puis Haaland m’est rentré dedans et a glissé sur moi. La pelouse était mouillée. J’espérais que la VAR ne reviendrait pas sur la décision. Pour moi, il y avait faute. J’espère que l’arbitre a pris la bonne décision. »

La physique du choc avec Haaland

Les conditions à l’Etihad ont joué un rôle important dans ce choc : sur une pelouse glissante, il était difficile pour les joueurs de ralentir dans les espaces réduits. Leno a expliqué que la météo et le gabarit de Haaland rendaient la situation particulièrement délicate pour un gardien placé sur sa propre ligne de but.

Publicité Publicité

Revenant sur les aspects techniques de cette action, Leno a précisé : « La pelouse était très rapide et Haaland arrivait à grande vitesse. J’étais sur la ligne. Le moindre déséquilibre pouvait me pousser dans le but. Haaland m’a fait entrer dans le but. » Malgré la pression exercée par l’attaque de City, la décision a été maintenue après une brève vérification, permettant à Fulham de conserver son avance jusqu’à la pause.

Related Topics

Ce résultat laisse City en quête de solutions : sa construction du jeu a manqué de son tranchant habituel et ses transitions défensives ont semblé vulnérables face à la vitesse des attaquants du club londonien tout au long des 90 minutes.

La défense des gardiens de but

Leno a également pris le temps de saluer Joe Hart, ancien gardien de Manchester City et de l’Angleterre, devenu une voix importante dans les médias du football. Le joueur de Fulham a estimé que les consultants ayant occupé ce poste apportaient une nuance nécessaire aux débats sur les fautes commises sur les gardiens, souvent mal comprises par ceux qui n’ont joué qu’à d’autres postes.

Publicité

L’ancien joueur d’Arsenal a conclu en soulignant l’importance d’un regard de spécialiste dans ces moments de forte pression. Leno a déclaré : « J’ai vu que Joe Hart défend très bien les gardiens. J’aime beaucoup l’écouter parce que c’est un point de vue différent. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c’est que d’être gardien. J’espère qu’il me soutiendra. »