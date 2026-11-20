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Thomas Frank a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur de Crystal Palace. Le Danois n’a pas tardé à évoquer son passage compliqué à Tottenham. Alors qu’il s’apprête à tenter de sortir Crystal Palace de la zone de relégation en Premier League, Frank a laissé entendre que son bref mandat dans le nord de Londres cachait une histoire plus complexe.

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Frank prend les rênes de Crystal Palace après un passage mouvementé à Tottenham

Crystal Palace a nommé lundi le Danois de 53 ans , avec un contrat courant jusqu’en juin 2029, pour remplacer Pierre Sage. Sa présentation, jeudi après-midi, a marqué le retour de Frank à un poste d’entraîneur pour la première fois depuis son licenciement par Tottenham plus tôt cette année, après moins de huit mois à sa tête.

Avant son passage difficile dans le nord de Londres, Frank avait installé Brentford en Premier League et obtenu une nomination au titre d’entraîneur de l’année. Après son licenciement par Tottenham, il a voyagé au Japon, en Australie et au Danemark avant de prendre les rênes de Crystal Palace.

Le Danois promet d’en dire davantage sur son départ de Tottenham

S’attendant à être interrogé sur son ancien club, Frank a reconnu : « Je sais qu’aujourd’hui, on parle beaucoup de moi. » Tout en souhaitant mettre l’accent sur Crystal Palace, il a laissé entendre que toute l’histoire de son départ de Tottenham finirait par être connue.

« C’est quelque chose dont j’ai… Peut-être qu’un jour, j’en dirai un peu plus », a déclaré Frank. « Je comprends aussi pourquoi cela suscite de l’intérêt. Je pense qu’aujourd’hui, il s’agit surtout de Crystal Palace en général. Que puis-je dire ? J’ai toujours dit que, le jour où je serais licencié, j’aurais le temps de voyager. Je pense donc avoir tourné la page assez rapidement. »

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Il a ajouté : « Mais bien sûr, on veut réussir, et j’ai l’esprit de compétition. Je pense donc que cette question mérite probablement une réponse plus longue, que je serai heureux de donner un jour. »

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La polémique de la tasse d’Arsenal laisse toujours Frank perplexe

Le passage de Frank à Tottenham a commencé à tourner court en janvier, lorsqu’il a été photographié en train de boire dans une tasse d’Arsenal avant une défaite 3-2 contre Bournemouth. Pour les supporters déjà déçus par son style de jeu, cette bévue a été la goutte de trop. Une série de cinq matches de championnat sans victoire a entraîné son licenciement un mois plus tard.

Interrogé sur le risque d’utiliser par erreur une tasse appartenant à Brighton, grand rival de Crystal Palace, Frank a souri. « J’espère que non », a-t-il répondu, avant d’ajouter : « Je trouve toujours que c’est une histoire fantastique. »

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Il reste perplexe face aux réactions suscitées par cette erreur de bonne foi : « Je sais, et je ne comprends toujours pas, comment quelqu’un peut penser que je boirais volontairement dans une tasse d’une équipe adverse que les supporters de mon club n’aiment pas. Allons. Mais quelle histoire à raconter, hein ? »

Une lutte pour le maintien et un défi en Ligue Europa attendent Frank

Frank doit relever un défi immédiat : faire remonter Crystal Palace, dernier du classement de Premier League, à commencer par le déplacement de samedi à Coventry. Enrayer rapidement la mauvaise passe du club en championnat sera essentiel pour lancer sa lutte pour le maintien.

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Il devra aussi composer avec les échéances européennes, Crystal Palace recevant la Real Sociedad en Ligue Europa jeudi prochain. Gérer l’énergie de son équipe sur ces deux fronts sera crucial alors que le Danois cherche à réaffirmer ses qualités d’entraîneur en Premier League.