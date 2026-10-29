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Le gardien de Manchester City, Geronimo Rulli, a révélé avoir fait un pronostic audacieux à Enzo Fernandez avant le match, puis de s'être illustré sur penalty face à Brighton. Le portier argentin a fait la différence à l'Etihad Stadium, où l'équipe d'Enzo Maresca a décroché sa place en quarts de finale de la Carabao Cup.

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La prédiction audacieuse de l’Argentin avant le match

Rulli a révélé qu’il débordait de confiance bien avant que le match du quatrième tour de la Carabao Cup contre Brighton ne se décide aux tirs au but. Le gardien argentin a fait la différence pour City en arrêtant deux tirs au but décisifs et en assurant la qualification de Manchester City. Ses interventions ont été particulièrement cruciales après l’arrêt de la tentative de Mateo Kovacic, qui avait placé l’équipe de Maresca dans une situation délicate au cours de cette séance sous haute tension.

Après le match, le gardien a reconnu qu’il avait déjà envisagé sa réussite lors d’une conversation privée avec son coéquipier Enzo Fernandez. « Je savais que je pourrais arrêter n’importe quel penalty. Avant le match, j’ai parlé à Enzo Fernandez et je lui ai dit que, si nous allions aux tirs au but, j’en arrêterais deux. Je me sens en confiance, je me sens vraiment bien dans ce genre de situation. Je suis prêt à aider », a confié Rulli à City Studios. Sa prédiction s’est révélée remarquablement juste : il a d’abord repoussé la tentative de Yasin Ayari, puis arrêté le tir décisif de Lewis Dunk.

Un match nul conclu par une séance de tirs au but haletante

Le match a connu de nombreux rebondissements, Brighton poussant l’équipe à domicile dans ses derniers retranchements pendant 90 minutes. Malick Yalcouye a ouvert le score pour les visiteurs, avant que Kovacic n’égalise avant la pause. La seconde période a suivi le même scénario, Georginio Rutter marquant pour Brighton et Vitor Reis égalisant pour City. Le score était de 2-2 au coup de sifflet final.

La séance de tirs au but a débuté par une série de tentatives réussies : Phil Foden, Pascal Gross, Fernandez, Matt O’Riley, Jeremy Doku et Maxim De Cuyper ont tous marqué. La tension est toutefois montée d’un cran lorsque la frappe de Kovacic a été repoussée. Rulli a alors tenu la promesse faite plus tôt à Fernandez, redonnant immédiatement l’avantage à son équipe en arrêtant successivement les tentatives des joueurs de Brighton.

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Porté par les supporters de l’Etihad

Rulli n’a pas tardé à saluer le rôle des supporters de Manchester City dans sa performance, soulignant que l’ambiance à l’Etihad avait offert le cadre idéal à ses exploits. Le gardien a expliqué qu’il puisait dans l’énergie du public et utilisait ses encouragements pour déstabiliser les adversaires. Il a insisté sur l’importance du lien entre les joueurs et les tribunes dans les moments les plus tendus du match.

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« Pour moi, c’est mon moment. Dans ces situations, je ne ressens pas la pression. J’essaie aussi de jouer avec nos supporters. Pour moi, ils sont vraiment importants dans ce genre de moments. Quand Mateo a raté son tir et que j’ai fait l’arrêt, c’est à ce moment-là que les supporters ont essayé de nous aider, et j’ai essayé de jouer avec ça », a ajouté l’international argentin.

Héros en coupe, Rulli retrouve le banc

L’énergie transmise par le public à domicile a semblé donner à City l’élan nécessaire pour surmonter la déception de son tir au but manqué. Rulli a estimé qu’il était presque impossible de perdre lorsque les supporters soutenaient ainsi pleinement l’équipe. Le gardien n’a pas tari d’éloges à leur égard : « Cela nous a donné de l’énergie et de la confiance. C’est vraiment difficile de perdre quand tous les supporters sont avec nous. Ce soir, ils ont été, pour moi, l’un des meilleurs atouts du stade. »

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Les exploits de Rulli en Carabao Cup ne suffiront toutefois pas à bouleverser la hiérarchie établie : le gardien argentin devrait retrouver le banc pour le match de Premier League de ce week-end, face à ce même adversaire. Maresca continuera de titulariser Gianluigi Donnarumma dans les buts.