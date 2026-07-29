« Je trouve cela honteux. J’en ai honte, que nous parlions de telles idées dans le football », a déclaré Eberl mercredi, dans le cadre de la conférence de presse de présentation de la nouvelle recrue Nathaniel Brown à Rottach-Egern.

« Le football, a poursuivi Eberl, ne nous appartient pas. C’est un jeu. La FIFA est là, pour moi, pour accompagner ce jeu, lui donner des formes et des règles, organiser des Coupes du monde. » Mais actuellement, il a le sentiment que l’instance mondiale « n’est plus là que pour faire du profit. On a l’impression qu’on ne veut plus que gagner de l’argent, sur tous les canaux possibles. Enfant du football, cela me dégoûte. »

Le patron du Bayern, Eberl, soutient les projets de boycott de l’UEFA

En vue de la réunion de crise à venir de l’UEFA, au cours de laquelle un boycott des compétitions de la FIFA — c’est-à-dire aussi un refus de participation à une Coupe du monde 2030 — doit être discuté, Eberl s’est exprimé positivement.

« Je trouve ça bien. Je ne suis pas un partisan du boycott, mais toujours du dialogue. Mais si on en arrive là, alors je serais effectivement pour que nous, en tant qu’Europe, affichions aussi un front solide et disions : “Non, ce n’est pas notre sport, ce n’est pas ce que nous voulons.” Et qu’ensuite, nous agissions aussi contre cela », a poursuivi Eberl.

Il ne sait pas « qui entoure M. Infantino » — autrement dit, qui souffle au président de la FIFA, régulièrement très critiqué, certaines idées éventuelles —, mais : « Mais ça donne vraiment une sensation de merde ! »



