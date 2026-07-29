« Je trouve cela honteux. J’en ai honte, que nous parlions de telles idées dans le football », a déclaré Eberl mercredi dans le cadre de la conférence de presse de présentation de la recrue Nathaniel Brown à Rottach-Egern.









« Le football, a poursuivi Eberl, ne nous appartient pas. C’est un jeu. La FIFA est là, selon moi, pour accompagner ce jeu, lui donner des formes et des règles, organiser des Coupes du monde. » Mais à l’heure actuelle, il a le sentiment que l’instance mondiale « n’est plus là que pour faire du profit. On a l’impression qu’on ne veut plus que gagner de l’argent, sur tous les canaux possibles. Enfant du football, cela me dégoûte. »

Le patron du Bayern, Eberl, soutient les projets de boycott de l’UEFA

En vue de la prochaine réunion de crise de l’UEFA, au cours de laquelle un boycott des compétitions de la FIFA - sous la forme d’un refus de participation, y compris à une Coupe du monde 2030 - doit également être discuté, Eberl s’est exprimé positivement.

« Je trouve cela bien. Je ne suis pas un partisan du boycott, je suis toujours un partisan du dialogue. Mais si on en arrive là, alors je serais effectivement pour que nous, en tant qu’Europe, affichions aussi une position ferme et disions : “Non, ce n’est pas notre sport, ce n’est pas ce que nous voulons.” Et qu’ensuite, nous agissions aussi contre cela », a poursuivi Eberl.

Il ne sait pas « qui entoure M. Infantino » - autrement dit : qui souffle régulièrement des idées à l’oreille du président de la FIFA, souvent vivement critiqué -, mais : « Mais ça donne vraiment une impression de merde ! »

Les plans d’Infantino, qui veut notamment vendre des participations dans la Coupe du monde de football via une nouvelle filiale à créer, baptisée FIFA Forward Enterprise (FFE), avaient fuité mardi et été confirmés. Un tollé mondial a suivi. Il est question d’un « plan honteux », d’une « vente éhontée », et l’annonce de l’instance mondiale a fait l’effet d’une bombe, selon le journal suisse Blick.

Avant Eberl, le vice-président de la DFB, Hans-Joachim Watzke, s’était déjà exprimé clairement. « Beaucoup de gens dans le football européen considèrent les plans de la FIFA comme une attaque absolue contre le football. Je partage cette position », a déclaré Watzke au kicker : « Une ligne rouge est franchie ici. » Des discussions auraient montré qu’il existe une « unité » à ce sujet parmi les fédérations membres européennes.

La FIFA et Infantino veulent apparemment mettre la pression sur les fédérations

Infantino veut entre-temps apparemment mettre ses plans à exécution le plus rapidement possible. Dans une lettre adressée aux 211 fédérations membres, dont ntv/RTL a eu connaissance, il a indiqué que la FIFA table sur une approbation dans un délai de 53 jours et promet pour cela une somme de 40 millions de dollars américains. En cas de refus, il ne serait alors plus question que de dix millions de dollars américains.

L’UEFA a ensuite publié une nouvelle déclaration, dans laquelle elle affirme ne pas vouloir se laisser faire chanter : « Nous avons appris aujourd’hui que la FIFA a fixé aux fédérations un délai dans lequel elles doivent soutenir ses plans, faute de quoi l’offre d’un paiement unique sera retirée. Cela dit déjà tout ce qu’il faut savoir sur ce plan. »

L’instance européenne a en outre souligné qu’elle était consciente de l’opposition « considérable et croissante » au projet de la FIFA. « La FIFA ne doit pas continuer à utiliser notre sport pour s’enrichir elle-même ainsi que ses amis. Nous pouvons faire évoluer le sport de la bonne manière. Il est temps de donner la priorité aux fédérations, aux ligues, aux clubs, aux joueurs et aux supporters. »