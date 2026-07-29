« Je trouve cela honteux. J’ai honte que nous en soyons à parler de telles idées dans le football », a déclaré Eberl mercredi, dans le cadre de la conférence de presse de présentation du nouveau venu Nathaniel Brown à Rottach-Egern.









« Le football, a poursuivi Eberl, ne nous appartient pas. C’est un jeu. Pour moi, la FIFA est là pour accompagner ce jeu, lui donner des formes et des règles, organiser des Coupes du monde. » Mais à l’heure actuelle, il a le sentiment que l’instance mondiale « n’est plus là que pour faire du profit. On a l’impression qu’on ne veut plus que gagner de l’argent, sur tous les canaux possibles. Enfant du football, cela me dégoûte. »

Le patron du Bayern, Eberl, se montre favorable aux projets de boycott de l’UEFA

En vue de la réunion de crise imminente de l’UEFA, au cours de laquelle un boycott des compétitions de la FIFA - c’est-à-dire un refus de participation également à une Coupe du monde 2030 - doit aussi être discuté, Eberl s’est exprimé positivement.

« Je trouve cela bien. Je ne suis pas un partisan du boycott, mais toujours du dialogue. Mais si cela doit en arriver là, alors je serais effectivement favorable à ce que nous, en tant qu’Europe, affichions aussi un front fort et disions : “Non, ce n’est pas notre sport, ce n’est pas ce que nous voulons.” Et qu’ensuite nous agissions aussi contre cela », a poursuivi Eberl.

Il ne sait pas « qui entoure M. Infantino » - en d’autres termes : qui souffle au président de la FIFA, régulièrement vivement critiqué, certaines idées éventuelles -, mais : « Mais c’est vraiment un sentiment de merde ! »

Les plans d’Infantino, qui veut notamment vendre des participations dans la Coupe du monde de football via une filiale qui doit être nouvellement créée sous le nom de FIFA Forward Enterprise (FFE), avaient fuité mardi et été confirmés. Un tollé mondial a suivi. Il est question d’un « plan honteux », d’une « vente sans honte », et, selon le journal suisse Blick, l’annonce de l’instance mondiale a fait l’effet d’une bombe.

Avant Eberl, le vice-président de la DFB Hans-Joachim Watzke s’était déjà exprimé clairement. « Beaucoup de gens dans le football européen considèrent les plans de la FIFA comme une attaque absolue contre le football. Je partage cette position », a déclaré Watzke au kicker : « Une limite est franchie ici. » Des discussions auraient montré qu’il existait un « consensus » à ce sujet parmi les fédérations membres européennes.







