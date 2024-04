"J’avais pleuré", quand Cristiano Ronaldo fait couler les larmes à Rayan Cherki

Joueur de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki ne peut jamais oublier Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, deux extraterrestres qui ont déjà quitté le vieux continent. Mais leurs noms y sont collés à jamais, vu ce qu’ils ont réalisé au cours de leur carrière professionnelle. C’est le cas de Rayan Cherki, qui n’avait pas pu retenir ses larmes pour Cristiano Ronaldo.

Rayan Cherki avait pleuré pour Ronaldo

Milieu offensif et attaquant de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a révélé le nom de son idole dans le monde du cuir rond. L’international de l’équipe de France espoirs a, dans une interview accordée à SO FOOT, confié qu’il est un fan de Cristiano Ronaldo. Mais le joueur formé chez les Gones a révélé comment le quintuple vainqueur du Ballon d’Or l’a fait pleurer.

« Moi, c’était Cristiano Ronaldo. Mes premiers souvenirs, c’est quand il perd en finale de Ligue des champions avec Manchester (contre le Barça, en 2009). J’avais pleuré (…) Mais au début, CR7, c’était la folie ! Ses dribbles, c’était époustouflant! Après, au Real, c’est devenu le GOAT. Avec Messi, ce sont deux extraterrestres. Ils ont marqué notre enfance, révolutionné le monde du foot. Personne ne les touchera », a déclaré Rayan Cherki.

Rappelons qu’en 2008, Cristiano Ronaldo avait réussi à décrocher sa première Ligue des champions avec les Red Devils. Tentant de faire le doublé l’année suivante (2009), l’attaquant qui évolue désormais à Al Nassr FC en Arabie Saoudite, avait perdu en finale contre le FC Barcelone, qui s’était imposé sur de score de 2-0. Le Portugais qui compte au total 5 trophées de Ligue des Champions à son actif, a remporté quatre titres avec le Real Madrid notamment en 2014, 2016, 2017 et 2018.

Pas facile d’être un joueur pro, selon Cherki

Sous contrat avec l’OL jusqu’en 2025, Rayan Cherki avait officiellement rejoint l’équipe première des Gones en 2020. Mais pour l’attaquant de 20 ans, il n’est pas facile d’être un joueur professionnel. Le dribleur natif de Lyon est revenu sur la charge mentale d’être un footballeur professionnel.

« On ne se rend pas compte… Après les matchs, les joueurs ne peuvent pas dormir. Une pression qui le pousse à craquer chaque année : « À chaque fin de saison, c’était pareil, hormis la dernière à cause de l’Euro Espoirs : je rentrais chez moi, je m’asseyais avec ma mère, et je pleurais. Parce qu’il fallait que toute la pression et la charge émotionnelle de l’année s’en aillent », a-t-il confié.