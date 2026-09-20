Deniz Undav a secoué la tête lorsque son match contre le Borussia Dortmund a pris fin après 63 minutes. Il a marché lentement vers le banc, a brièvement tapé dans la main de Dzenan Pejcinovic puis s’est dirigé derrière Sebastian Hoeneß en direction du banc. Il a jeté un coup d’œil à son entraîneur, qui était toutefois en train de donner des consignes vers le terrain et ne l’a pas vu. Undav a donc continué d’avancer d’un pas lourd, les épaules désormais légèrement tombantes, a encore tapé par devoir dans la main des personnes qu’il croisait, a pris une bouteille et s’est assis sur le banc.

Quelques minutes plus tard, il a dû regarder, impuissant, les Dortmundois inscrire le 1:0 dans ce match plutôt poussif, sur leur deuxième tir cadré et après leur première combinaison vraiment réussie, par l’intermédiaire de Nico Schlotterbeck, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, encore Bellingham, puis du finisseur Maximilian Beier .

Environ 30 minutes plus tard, le VfB avait concédé sa troisième défaite lors de son quatrième match de Bundesliga de la saison et Undav, 0 but cette saison, 0 passe décisive, 0,5 tir et 24,8 ballons touchés par match, analysait sur Sky le mauvais début de saison de son équipe en général et le sien en particulier, tout en évacuant sa frustration.

« J’ai le sentiment d’être trop bas sur le terrain. Je suis trop bas, je dois ensuite courir 40 mètres vers l’avant et là, je ne reçois pas de ballons. En quatre matches, je n’ai eu que deux occasions », a-t-il déclaré. La saison dernière, il « tenait davantage la ligne et était alors là au bon moment ».

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Qui est responsable du faible début de saison de Deniz Undav ?

Quiconque voudrait y entendre une critique, même pas si discrète que cela, envers son entraîneur Sebastian Hoeneß, se trompe. Hoeneß n’a pas changé la position d’Undav au VfB, il ne lui demande pas non plus des choses différentes de celles de la saison passée. Sebastian Hoeneß sait finalement que cela n’est possible que dans des limites très restreintes.

La plus grande force du footballeur d’instinct Deniz Undav, sur l’incroyable parcours duquel on a vraiment assez écrit ces dernières années, est justement qu’il n’est pas l’un de ces footballeurs modernes, téléguidés, à qui l’on a inculqué dans les centres de formation chaque appel possible ou impossible pour chaque situation possible ou impossible.

Bien sûr, ses entraîneurs peuvent lui apprendre des choses et lui transmettre des concepts tactiques, bien sûr, ils peuvent souhaiter qu’il occupe de préférence certains espaces et qu’il participe, par exemple, au travail défensif. Undav reste un footballeur professionnel, même s’il n’a pas suivi la voie classique. Sa carrière ne repose pas sur des hasards.

Mais lui tracer des appels ? Cela ne fonctionnerait pas avec Undav, son jeu ne fonctionne tout simplement pas ainsi. Undav n’est pas un « footballeur de modèle », mais « un footballeur d’instinct brutal. Il associait incroyablement bien le jeu. Il savait déjà ce qui allait se passer trois pas plus tard sur le terrain », expliquaient deux de ses anciens entraîneurs de jeunes au sujet du joueur Deniz Undav dans le Spiegel, pendant la Coupe du monde.

C’était à l’époque où Undav avait inscrit trois buts et délivré une passe décisive lors des deux premiers matches de groupe contre Curacao et surtout contre la Côte d’Ivoire, et où l’Allemagne entière, ou presque, semblait s’accorder sur Deniz Undav et sur son incroyable histoire d’ascension (il y a six ans encore attaquant de troisième division, un peu avant encore 100 euros par mois pour vivre, des journées de 17 heures entre travail et entraînement et 40 minutes de marche pour aller au travail).

Deniz Undav, ce sympathique Nord-Allemand aux racines kurdes, qui « doit manger un kebab ou un burger une à deux fois par semaine » pour le salut de son âme, semblait pendant quelques jours être le type capable de rendre sa bonne humeur à l’Allemagne. Pendant un très court instant, tout semblait vraiment possible, même qu’Undav puisse mener la sélection allemande au titre à la Coupe du monde.

Même Julian Nagelsmann l’avait titularisé en seizièmes de finale contre le Paraguay.

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Qu’a dit Julian Nagelsmann sur Undav après l’élimination au Mondial ?

Après l’élimination aux tirs au but, Undav a été le seul joueur critiqué publiquement par Nagelsmann. Ou plutôt : une occasion manquée d’Undav en début de match. « Là, on se retrouve à quatre seuls face au but, on n’a qu’à faire la passe de côté et on pousse le ballon dans le but vide. Et là, Deniz la lobe d’une manière ou d’une autre vers le deuxième poteau. C’est une action très simple, il n’y avait pas grand-chose derrière », a déclaré Nagelsmann.

Cette phrase n’a plus quitté Undav durant l’été, lui qui se caractérise pourtant par une certaine mentalité du « je-m’en-foutisme ». « J’y ai pensé tout le temps, à me demander si notre élimination était aussi de ma faute », a déclaré Undav avant le début de la saison dans le Bundesliga-Magazin.

Certes, il n’avait vu aucun coéquipier mieux placé dans cette situation et, après cette occasion manquée, il restait encore 115 minutes pour éviter la séance de tirs au but, mais il se posait malgré tout la question : « Était-ce vraiment ma faute ? »

Bien sûr que non. Bien sûr, personne ne peut savoir, à part peut-être Undav lui-même, si cette occasion manquée, y compris la dernière pique de Nagelsmann, a encore des répercussions aujourd’hui sur le joueur de 30 ans.

Pourquoi Jürgen Klopp n’a-t-il pas sélectionné Deniz Undav pour la sélection allemande ?

Mais le fait est qu’Undav doit actuellement faire face à plusieurs revers professionnels qui semblaient impensables avant la Coupe du monde. À l’époque, tout semblait lui réussir sans effort, lui qui avait inscrit 19 buts et délivré six passes décisives en Bundesliga, ainsi que neuf buts et deux passes décisives en 13 sélections. Il y a maintenant la crise avec le VfB Stuttgart, sa disette personnelle et, en plus, Jürgen Klopp ne l’a pour l’instant pas retenu pour la reconstruction de l’équipe d’Allemagne après le fiasco du Mondial.

« Maintenant, je dois encore prouver à un entraîneur que j’ai ma place », a déclaré Undav sur Sky. C’est « fatigant », a-t-il dit, avant de préciser : « Il a dit que les attentes étaient différentes. Je n’ai pas été bon lors des deux matches qu’il a vus, contre le Bayern et Cologne. Il faut l’accepter. J’ai été brièvement déçu, parce que je pensais m’être peut-être constitué une marge grâce à la Coupe du monde et aux matches en sélection. Apparemment, ce n’est pas le cas. Je dois faire mes preuves à nouveau et montrer encore à l’entraîneur que j’ai ma place. C’est fatigant de devoir le prouver à chaque entraîneur, mais je l’ai déjà fait suffisamment souvent. Je ne suis pas du genre à m’apitoyer sur mon sort, je ne vais pas me mettre à pleurnicher. J’ai été déçu pendant cinq minutes, puis j’ai regardé vers l’avant. Je donnerai tout pour pouvoir me recommander en novembre. »

Deniz Undav se caractérise par une mentalité du « je m’en fous, je vais y arriver »

Interrogé sur ce qu’il fallait comprendre par sa déclaration selon laquelle il n’était pas du genre à s’apitoyer sur son sort, une autre facette assez unique de sa personnalité a encore surgi. « Je parle ouvertement, je ne mâche pas mes mots et je dis ce que je pense, en négatif comme en positif. J’ai souvent eu des problèmes et j’ai souvent dû faire mes preuves. Cela a toujours été comme ça dans ma vie. Peu importe où j’étais, au début, cela ne marchait pas, parce que les gens disaient que mon langage corporel n’était pas bon ou que je n’étais pas un sprinteur. Mais ça a toujours été comme ça dans ma vie. L’an dernier, j’ai signé 39 contributions décisives et mon langage corporel était le même. Quand on me connaît en tant qu’homme, on sait comment il faut gérer cela. »

Elle était de retour, cette attitude du « je m’en fous, je vais y arriver », qui constitue une grande partie de son aura. S’il la retrouve aussi sur le terrain, alors il n’y a sans doute guère de souci à se faire pour la suite de la carrière de Deniz Undav.