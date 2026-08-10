« J'avais besoin de me venger » : Mourinho ouvre le dossier de sa guerre avec Abramovitch

José Mourinho a rouvert les pages de l'une des périodes les plus controversées de sa carrière, révélant de nouveaux détails sur sa relation complexe avec Roman Abramovitch, l'ancien propriétaire de Chelsea, qui a limogé l'entraîneur portugais à deux reprises, dans le cadre d'une nouvelle série documentaire diffusée sur la plateforme « Netflix » retraçant sa carrière d'entraîneur.

Mourinho, âgé de 63 ans, s'apprête à vivre une nouvelle expérience avec le Real Madrid après son retour au club espagnol pour un deuxième mandat, mais il a évoqué durant le documentaire les souvenirs de sa relation tendue avec Abramovitch, marquée par des désaccords sur la manière de gérer l'équipe et les transferts conclus par le club durant son premier mandat.

Le premier limogeage de Mourinho de Chelsea remonte à septembre 2007, après avoir mené l'équipe vers de grands succès au cours des années précédentes, avant de revenir plus tard chez Chelsea pour un deuxième mandat.

Mais la relation n'a pas duré jusqu'au bout, puisque Mourinho a de nouveau été limogé en décembre 2015, mettant ainsi fin à sa deuxième période avec le club londonien dans un climat difficile.

En évoquant son premier mandat, l'entraîneur portugais a indiqué qu'Abramovitch avait commencé à s'immiscer de plus en plus dans les affaires de l'équipe, affirmant que le transfert de l'attaquant ukrainien Andriy Chevtchenko avait été l'un des principaux points de discorde entre eux.

Chevtchenko : le transfert dont Mourinho ne voulait pas

Chevtchenko a rejoint Chelsea en mai 2006 en provenance du Milan AC pour environ 30 millions de livres sterling, un transfert record pour le club londonien à l'époque, avec de grands espoirs de voir l'attaquant ukrainien poursuivre le talent qu'il avait affiché dans le football italien et européen.

Mais l'expérience de Chevtchenko dans l'ouest de Londres ne s'est pas déroulée comme prévu, puisqu'il n'a inscrit que neuf buts en Premier League en 48 matchs, au cours des trois années qu'il a passées avec Chelsea.

Mourinho estime que le recrutement de Chevtchenko n'était pas son premier choix, mais qu'il assume une partie de la responsabilité pour ne pas s'être opposé ouvertement au transfert.

Mourinho a déclaré, dans des propos rapportés par « BBC Sport » : « Abramovitch avait une immense passion pour le football, mais il ne mesurait pas la réalité des choses. »

Et d'ajouter : « Le nom de Chevtchenko a été avancé en raison des relations du président et des agents de joueurs. Je n'ai jamais voulu le recruter, mais je ne l'ai pas refusé publiquement, donc la responsabilité m'incombe également. »

Mourinho a révélé quel attaquant il préférait à Chevtchenko, affirmant que le Camerounais Samuel Eto'o était sa cible favorite pour renforcer l'attaque de Chelsea. L'entraîneur portugais a déclaré : « Vous voulez savoir quel joueur je voulais recruter ? C'est Samuel Eto'o. »

Des années plus tard, Eto'o a prouvé qu'il était l'un des attaquants ayant le plus marqué la carrière de Mourinho, après avoir travaillé avec lui à l'Inter Milan et mené le club italien vers une saison historique couronnée par un triplé Championnat-Coupe-Ligue des champions en 2010.

Après son départ de Chelsea, l'occasion tant attendue par Mourinho d'affronter son ancien club s'est présentée, mais cette confrontation n'était pas ordinaire pour l'entraîneur portugais.

Lors de la saison 2009-2010, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions a opposé l'Inter Milan à Chelsea, ramenant Mourinho au stade de « Stamford Bridge » quelques années après son limogeage.

Mourinho a mené l'Inter Milan à la victoire à l'aller face à Chelsea sur le score d'un but à zéro, avant que le club italien ne valide sa qualification pour les quarts de finale après s'être imposé 3-1 sur l'ensemble des deux matchs.

L'affaire ne s'est pas arrêtée à la simple qualification, puisque l'Inter a poursuivi son parcours jusqu'à être sacré champion de la Ligue des champions en fin de saison, remportant l'un des plus grands trophées de l'histoire du club.

J'avais besoin de me venger

Mourinho n'a pas caché que la confrontation avec Chelsea représentait pour lui bien plus qu'un simple match de Ligue des champions, affirmant qu'Abramovitch était présent dans son esprit tout au long de la rencontre.

Il a déclaré : « Je jouais contre Roman lors de ce match. Je jouais contre l'homme qui m'avait limogé, je voulais rentrer chez moi heureux tandis que lui rentrerait triste, parce que je sais à quel point il aime Chelsea et à quel point il adore les victoires. »

Les propos de Mourinho révèlent l'ampleur de la motivation personnelle qui l'accompagnait durant cette confrontation, qu'il n'a pas considérée comme une simple lutte technique entre l'Inter et Chelsea, mais comme une occasion de répondre à l'homme qui avait décidé de le limoger du club londonien.

Mourinho est allé plus loin lorsqu'il a parlé ouvertement de son désir de vengeance lors de la confrontation entre l'Inter et Chelsea, estimant que le football appartient avant tout aux joueurs, aux entraîneurs et aux supporters.

Il a déclaré : « J'avais besoin de me venger, parce que le football appartient à des gens comme moi. Quant aux autres, ce sont des intrus qui n'appartiennent pas à ce monde. »

Mourinho a conclu ses propos par un message reflétant sa propre philosophie du jeu : « Le football appartient aux joueurs, aux entraîneurs et aux supporters, et il nous appartiendra toujours. »

Ainsi, Mourinho a rouvert l'une des pages les plus controversées de sa carrière, après avoir révélé que sa relation avec Abramovitch n'était pas une simple relation entre un entraîneur et un propriétaire de club, mais une lutte pour la vision, la décision et le contrôle au sein de Chelsea, dont les effets se sont prolongés même après son départ de « Stamford Bridge ».