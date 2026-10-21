L'Uruguayen Ronald Araujo est arrivé à Liverpool en provenance du Barça l'été dernier pour évoluer au poste de défenseur central, mais il joue désormais au poste d'arrière droit et commence à afficher de superbes statistiques offensives.

Le journal « As » a indiqué que le recrutement de Ronald Araujo a peut-être été l'une des recrues les plus inattendues de l'été, mais il était exactement ce dont lui et l'entraîneur Andoni Iraola avaient besoin.

En seulement 11 matches, l'ancien joueur du Barça est devenu un chouchou du public. Cela réfute l'idée selon laquelle les supporters ne devraient pas s'attacher à un joueur prêté.

L'Uruguayen a laissé une empreinte si remarquable à Anfield que Liverpool souhaite déjà vivement le conserver au club au-delà de cette saison.

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Ronald Araujo a déclaré à l'émission « El Larguero » de la radio Cadena SER, depuis la zone mixte du stade d'Anfield, après le match face à Villarreal hier en Ligue des champions, où il a inscrit un but dans la victoire 4-3 : « J'avais vraiment besoin de ce changement. J'étais très clair là-dessus. »

Il a poursuivi : « Quand la saison s'est terminée et que nous nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde, ce fut une décision déterminante pour moi. J'ai parlé avec le club, avec Deco et avec l'entraîneur (Hansi Flick), et ils m'ont beaucoup facilité les choses. Ils m'ont énormément aidé. Je crois que je trouve ici ce dont j'avais besoin : jouer, me sentir important et montrer mes qualités footballistiques. »

Une énorme métamorphose dans le niveau d'Araujo

Après une superbe passe du talon face à l'Atlético de Madrid (2-1) lors du premier match de la phase de groupes, et son premier but avec Liverpool à Linz face au LASK (3-6) la semaine dernière, l'Uruguayen a de nouveau marqué face à Villarreal sur la pelouse d'Anfield. Trois matches, trois buts inscrits.

Ronald lui-même a écrit sur les réseaux sociaux : « N'abandonne jamais. »

Andoni Iraola sait désormais que s'il a besoin d'un attaquant en Europe, il peut compter sur l'ancien joueur du Barça.

Qu'il occupe le poste d'arrière droit ou qu'il fasse la différence comme attaquant, Araujo ne ménage pas ses efforts. Il donne tout. Pour lui, cela ne représente aucun problème.

Comme il l'avait déclaré en conférence de presse avant le match, et comme il l'a confirmé de nouveau à la radio après le match face à Villarreal, où il a disputé la première mi-temps : « Le poste d'arrière n'est pas un poste différent pour moi. Il est vrai que je me sens plus à l'aise au poste de défenseur central, mais ce poste me sera très utile à l'avenir. »

Il a ajouté : « J'y ai déjà joué lors des Clasicos, et j'ai dû affronter certains ailiers très rapides (il rit) », en référence à Vinicius.

Certains avaient douté, comme Troy Deeney, de sa capacité à s'adapter à la Premier League. L'ancien joueur anglais avait déclaré à CBS Sports Golazo : « Je pensais que c'était un transfert désespéré... Je lui dois des excuses. »

Mais la réalité est tout autre. Ronald Araujo possède le caractère et l'esprit combatif, en plus du talent, qui séduisent le cœur des supporters anglais.

C'est pourquoi le public d'Anfield est fasciné par lui. Le simple fait de remporter un duel, de ceux où le ballon et l'adversaire volent dans les airs, suffit à faire se lever les supporters de Liverpool.

Il est donc normal que les dirigeants d'Anfield songent déjà à prolonger le contrat de l'Uruguayen. Tout ce dont il a besoin, c'est d'améliorer son anglais.

Araujo, qui reconnaît se sentir « très bien et très heureux, aussi bien par les victoires que par son adaptation », ne pense pas à son avenir pour l'instant : « Il est encore bien trop tôt pour en parler. » Le défenseur de 27 ans est arrivé en prêt l'été dernier, assorti d'une option d'achat non obligatoire de 55 millions d'euros.

Il est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2031. La décision de Liverpool de prolonger définitivement le contrat de Ronald dépendra de sa capacité à maintenir son niveau actuel.

Ce qui est certain pour l'Uruguayen à l'heure actuelle, c'est que, sous la houlette d'Andoni Iraola, il a retrouvé sa « passion pour le football ».