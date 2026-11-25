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L'Anglais Anthony Gordon, star de Barcelone, a évoqué le surnom de « roi de Bakou » que lui ont donné les joueurs, après avoir brillé ce soir lors du match du Barça face à Sabah.

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Selon le quotidien Mundo Deportivo : « Comme nous l'avons déjà mentionné, Anthony Gordon voue une affection particulière à l'Azerbaïdjan, et cette passion pour Bakou s'est poursuivie après le match de mercredi. »

Barcelone s'est imposé avec autorité 4-1 sur la pelouse de l'équipe azerbaïdjanaise de Sabah, ce mercredi soir, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Anthony Gordon a ouvert le score pour Barcelone à la 31e minute, avant d'ajouter le deuxième but (50e) et de signer ainsi un doublé. Karim Adeyemi a inscrit le troisième but (55e), puis Gabriel Jesus a conclu le festival barcelonais avec le quatrième (60e). L'unique but de Sabah a été l'œuvre de Mikalz (63e).

Gordon totalise ainsi 15 contributions décisives dans sa carrière en Ligue des champions, sous les couleurs de Newcastle United et de Barcelone, avec 13 buts et deux passes décisives.

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Onze de ces 15 contributions sont intervenues lors de matchs à l'extérieur, avec 10 buts et une seule passe décisive.

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Plus étonnant encore, six des 10 buts inscrits par l'attaquant anglais à l'extérieur en Ligue des champions l'ont été précisément en Azerbaïdjan.

Gordon avait marqué quatre buts avec Newcastle United face à Qarabağ en février dernier, avant son doublé avec Barcelone contre Sabah ce mercredi.

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Anthony Gordon est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire à marquer six buts à l'extérieur dans un même pays , au cours de la même année civile en Ligue des champions, selon le compte de statistiques MisterChip.

Le joueur britannique a évoqué le sujet après la rencontre, lorsqu'on lui a demandé en plaisantant s'il était le « roi de Bakou » : « Je ne dirais pas ça (rires), mais c'est un endroit très spécial pour moi. J'aurais pu inscrire un triplé, mais j'ai manqué cette occasion du pied gauche. Je suis très heureux. »

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L'ailier a reconnu que le match n'avait pas été facile, surtout loin de chez lui : « Ces derniers jours n'ont pas été simples, à cause du voyage et de l'éloignement de ma famille. Mais nous avons fait notre travail et nous avons respecté Sabah ; c'est une très belle équipe. »

Gordon a salué la bonne prestation de Barcelone : « Nous avons pressé fort haut sur le terrain, nous avons eu des occasions et nous les avons concrétisées. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe. Marquer des buts est toujours notre objectif ; nous n'avons jamais cessé d'attaquer, c'est notre style. »

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Il a conclu en plaisantant lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait revenir à Bakou : « Je veux revenir (rires). J'espère revenir bientôt. »

Le classement de Barcelone après sa victoire contre Sabah

Grâce à cette victoire méritée, Barcelone grimpe à la quatrième place avec 12 points, après quatre victoires et une défaite. De son côté, la formation azerbaïdjanaise pointe à la 32e place avec 3 points, après une victoire et quatre défaites.

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Malgré la nette domination de Barcelone, l'équipe azerbaïdjanaise a fait preuve d'un grand courage. Elle ne s'est pas contentée de défendre et a tenté à plusieurs reprises d'atteindre le but de Joan García, en profitant des montées des latéraux barcelonais et de la vitesse de ses joueurs en transition, ce qui a offert un match très animé et une ferveur évidente dans les tribunes.

Mais l'expérience de Barcelone et la qualité de ses joueurs ont fini par s'imposer progressivement, notamment grâce aux déplacements du trio offensif choisi par Hansi Flick, qui a prouvé sa capacité à faire la différence à tout moment grâce à sa vitesse, sa technique et son aisance dans les petits espaces.