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Francesco Totti aurait aimé que la Roma lui témoigne davantage de respect. Il révèle aussi que des membres de sa famille et des amis ont profité de sa célébrité à l’apogée de sa carrière. Dans un entretien accordé à la télévision italienne, qui sera diffusé mardi, la légende du club se confie avec franchise sur son père disparu, sa séparation d’avec son ex-femme et sa relation avec ses enfants.

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Totti aurait voulu plus de respect de la Roma

Dans un entretien accordé à l’émission Belve sur Rai 2, Totti s’en prend à la Roma pour la manière dont il a été traité lorsqu’il occupait un poste de dirigeant au club. La nouvelle saison de l’émission s’ouvre mardi soir avec la diffusion de l’entretien intégral, mais des extraits ont déjà été dévoilés.

« J’aurais préféré que le club me respecte davantage », a confié l’ancien capitaine de la Roma à la présentatrice Francesca Fagnani. Interrogé sur un éventuel retour au club, il donne également une réponse surprenante, qui ne sera révélée qu’à la diffusion de l’émission.

« Beaucoup ont profité de moi »

Interrogé sur les personnes qui auraient pu profiter de sa situation durant les années fastes de sa carrière, Totti a répondu sans détour : « Des personnes insoupçonnables : des membres de ma famille, des amis, des proches. Beaucoup ont profité de moi. »

« Le vainqueur de la Coupe du monde 2006 a passé toute sa carrière de joueur à la Roma et reste la plus grande icône du club. »

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Des mots émouvants sur son père

Visiblement ému en parlant de son père disparu, Totti a reconnu ne lui avoir jamais dit qu’il l’aimait. À la question de savoir ce qui lui manquait le plus, il a répondu : « Le serrer dans mes bras. Ce sont des choses qu’on ne fait pas et puis, quand les personnes qui sont au cœur de tout ne sont plus là, on se sent perdu et seul. Sans lui, la vie est différente. »

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Il s’est ensuite traité d’idiot de ne l’avoir jamais fait et a reconnu répéter la même erreur : « Malheureusement, je fais la même chose avec mes enfants, et je sais que j’ai tort. »

Totti « ne peut pas pardonner » la trahison d’Ilary

Fagnani l’a également interrogé sur les propos de son ex-femme, Ilary Blasi, selon lesquels leur mariage ne survivrait jamais à une trahison.

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« C’est arrivé. Je ne peux pas pardonner », a répondu Totti, avant la diffusion de l’entretien intégral mardi soir.