Vincent Garcia est le rédacteur en chef du journal sportif français qui organise traditionnellement la remise du Ballon d’Or. Lors du gala organisé lundi à Londres, l’attaquant du Bayern a été récompensé pour la première fois de sa carrière, devançant d’une infime marge Kylian Mbappé (Real Madrid) et Lamine Yamal (FC Barcelone).

Dans un entretien accordé au quotidien sportif L’Équipe, Garcia a expliqué pourquoi, selon lui, les joueurs du Paris Saint-Germain n’avaient pas obtenu de meilleurs résultats, alors que l’équipe de Luis Enrique avait conservé son titre en Ligue des champions la saison dernière, remportant ainsi à nouveau la compétition de clubs la plus prestigieuse au monde.

Trois joueurs du PSG ont terminé dans le top 10 : le lauréat de l’année précédente, Ousmane Dembélé, s’est classé septième, juste derrière Khvicha Kvaratskhelia, sixième, tandis que Fabian Ruiz a pris la dixième place. Aucun Parisien ne figurait donc dans le top 5.

Qu’a mal fait le PSG selon le patron du Ballon d’Or ?

« Je pense que la communication du PSG n’a pas été tout à fait claire. Ils ont d’abord mis en avant trois de leurs joueurs, puis seulement deux », a déclaré Garcia. « Ce n’est pas mon travail, je ne fais pas de marketing, mais ils auraient mieux fait de mettre en avant un seul joueur. J’aurais misé sur un joueur, et cela aurait été le lauréat du Ballon d’Or Ousmane Dembélé », a-t-il ajouté. Selon lui, les stars du PSG ont fini par se prendre des voix les unes aux autres.

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À l’inverse des Parisiens, Garcia a expressément salué les efforts de Kylian Mbappé et du Real Madrid, le joueur ayant finalement été devancé de peu par Kane. « Je crois que Mbappé a mené une très bonne campagne. Il a présenté de bons arguments et a aussi su faire passer son message auprès des gens, y compris de ceux qui avaient le droit de voter », a déclaré le rédacteur en chef.

Les résultats détaillés, indiquant qui a voté pour qui et combien de voix chaque joueur a obtenues, ne seront publiés que samedi, à la parution du prochain numéro de France Football.