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Luis Figo a couvert Lamine Yamal d’éloges, plaisantant qu’il aurait été contraint de changer de poste s’ils avaient joué à la même époque. L’ailier portugais de légende a exprimé son admiration pour l’adolescent tout en évoquant les différences entre le football actuel et ses débuts au FC Barcelone.

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Les éloges d’une légende

Figo a exprimé ouvertement sa profonde admiration pour Yamal, la sensation actuelle du FC Barcelone. L’ailier de légende suit de près l’ascension fulgurante de l’international espagnol depuis plusieurs mois.

Dans un entretien accordé à Betfair, Figo a reconnu avec humour que l’immense talent de Yamal aurait directement influé sur son propre rôle sur le terrain. Il a confié qu’il aurait volontiers quitté son poste de prédilection pour faire une place au jeune joueur dans la même équipe.

Céder sa place sur l’aile

Figo a principalement évolué sur le flanc droit tout au long de son illustre carrière au plus haut niveau. Il estime toutefois que le niveau actuel de Yamal aurait imposé une importante réorganisation tactique s’ils avaient partagé le même vestiaire.

« Si nous avions joué ensemble, j’aurais peut-être dû jouer à gauche et changer de poste », a expliqué Figo. Malgré cet éloge appuyé, l’icône portugaise s’est empressée de rappeler ses propres qualités balle au pied. « J’avais un talent incroyable, hein ? », a-t-il ajouté avec le sourire.

Getty Images

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Une autre époque

Yamal s’est imposé comme titulaire alors qu’il est encore adolescent, mais Figo a connu une tout autre réalité. L’ancienne star a tenu à souligner les différences entre le football européen de leurs générations respectives.

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« Les temps ont changé, a observé Figo en comparant ses débuts à ceux de l’actuel prodige du Barça. Quand je suis arrivé à Barcelone, j’avais à peine 22 ans. J’étais très jeune et seuls trois étrangers pouvaient être titulaires. Je n’ai pas été titulaire si souvent. C’était une autre époque.

« Ce que je crois, en revanche, c’est que je pourrais être titulaire dans l’une ou l’autre équipe. Si j’étais l’entraîneur de l’une ou l’autre, je me mettrais dans le onze de départ. Je ne peux pas dire autre chose… Si je ne le dis pas moi-même, personne ne le fera ! »

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En route vers le Clasico

Cette saison, Yamal a été sensationnel avec le Barça. En 12 apparitions toutes compétitions confondues, le joueur de 19 ans a inscrit dix buts et délivré dix passes décisives. L’international espagnol cherchera désormais à apporter de nouveau sa contribution à son équipe lorsqu’elle affrontera le Real Madrid lors du Clasico ce week-end.