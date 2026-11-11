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Dejan Kulusevski a révélé avoir refusé une greffe de genou cet été et reconnu avoir été déçu par certaines personnes à Tottenham au cours de son long calvaire lié à sa blessure. L’international suédois, resté éloigné des terrains pendant plus de 500 jours, affirme que beaucoup au club doutaient de son rétablissement, mais insiste sur la nécessité de tout pardonner alors qu’il prépare son retour en sélection.

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Kulusevski a refusé une greffe du genou cet été

Kulusevski a enfin retrouvé la compétition après plus de 500 jours d’absence en raison d’un grave problème au genou. Sa rééducation a été marquée par plusieurs contretemps et des consultations auprès de spécialistes médicaux. S’exprimant auprès du média suédois Fotbollskanalen, l’ailier a révélé qu’on lui avait conseillé de subir une greffe du genou cet été, une option qu’il a catégoriquement refusée.

« J’ai passé tout l’été à discuter avec d’autres médecins de la possibilité de me faire opérer à nouveau », a-t-il déclaré. « Il se serait agi d’une greffe du genou. J’aurais échangé mon genou contre celui de quelqu’un d’autre. J’ai dit non. Si j’ai mal quand je joue, alors je devrai jouer malgré la douleur. »

Kulusevski déçu par certaines personnes à Tottenham

Kulusevski a ensuite laissé entendre qu’il ne s’était pas toujours senti soutenu pendant son absence, des doutes sur sa guérison ayant même été exprimés au sein du club. Il a ajouté : « Beaucoup n’y croyaient pas, beaucoup étaient sceptiques. Même au club. Certaines personnes m’ont déçu pendant cette période, mais en même temps, je dois tout pardonner. »

« Parfois, on aurait aimé recevoir davantage d’aide, et ainsi de suite. Mais en même temps, je comprends que nous faisons tous partie d’une entreprise. »

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Le service médical de Tottenham de nouveau sous le feu des critiques

Les propos de Kulusevski attirent de nouveau l’attention sur le service médical de Tottenham, qui a essuyé de vives critiques au cours des deux dernières années. Plusieurs joueurs de l’équipe première ont connu de longues absences, les problèmes physiques empêchant à plusieurs reprises le club de disposer d’un effectif stable. Supporters et observateurs s’interrogeaient déjà sur la prise en charge des joueurs et les méthodes de rééducation.

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Kulusevski n’est pas le premier joueur de Tottenham à mettre en doute le service médical du club. L’ancien capitaine Cristian Romero a choisi de se faire soigner d’une blessure en Argentine, loin du club, et a notamment omis le personnel médical lorsqu’il a remercié des personnes dans une publication sur les réseaux sociaux.

Kulusevski prêt à retrouver la Suède face à la Bosnie

Kulusevski retrouve le groupe de la Suède pour la première fois depuis deux ans. Il s’attend à jouer environ 30 minutes lors de chacun des matches de Ligue des nations de cette semaine, contre la Bosnie-Herzégovine samedi à la Strawberry Arena, puis à l’extérieur face à la Pologne mardi.

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« C’est mieux que zéro, alors je suis content », a-t-il déclaré. Une victoire contre la Bosnie assurerait à la Suède la première place du groupe et la montée en Ligue A.