« J’aurais dû marquer davantage » : Emiliano Buendia regrette ses occasions manquées lors de la victoire d’Aston Villa, qui a dominé Viking en Ligue des champions

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Emiliano Buendia a reconnu sa frustration de ne pas avoir inscrit davantage de buts, malgré un penalty transformé en première période lors de la victoire d’Aston Villa contre Viking (3-1), mercredi à Villa Park. Le meneur de jeu argentin est entré dans l’histoire du club, tandis que l’équipe des Midlands poursuivait son début de campagne parfait en Ligue des champions.

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Le meneur de jeu argentin veut gagner en efficacité

Buendia estimait avoir laissé passer plusieurs occasions de marquer lors de la victoire de mercredi contre les champions de Norvège, malgré une série de victoires européennes à domicile portée à 12 matches pour son équipe. Après l’ouverture du score de la tête de Ross Barkley à la 23e minute, l’attaquant a doublé la mise sur penalty à la 37e, avant qu’un but contre son camp de Henrik Heggheim ne scelle la victoire. Le meneur de jeu a toutefois tenté sept tirs au total et bénéficié de quatre grosses occasions selon la définition d’Opta.

Une série de buts historique qui se poursuit

En transformant son penalty après que la VAR a sanctionné Zlatko Tripic pour avoir fait trébucher Alysson, Buendia est devenu le premier joueur de Villa à marquer lors de quatre apparitions consécutives dans une grande compétition européenne.

Il est également le premier Argentin à réussir cette performance pour un club de Premier League depuis l’attaquant de Manchester City Sergio Aguero en 2018-2019, même s’il avait auparavant manqué deux occasions prometteuses de la tête après qu’un centre dévié de Joao Gomes, aligné au poste inhabituel d’arrière droit, avait heurté la barre transversale.

Revenant sur sa prestation et sur le défi posé par des visiteurs qui avaient tenu le Bayern Munich en échec 3-3 la semaine dernière, Buendia a déclaré à TNT Sports : « J’aurais dû marquer davantage, j’ai eu des occasions. Je suis quand même heureux d’avoir marqué sur penalty. C’était une victoire importante et nous devons continuer sur cette lancée. »

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Il a ajouté : « Évidemment, ce genre d’équipes vient ici avec toute son énergie et essaie de montrer son caractère. Nous les respectons beaucoup ; nous avons travaillé et très bien préparé le match. Ensuite, nous l’avons montré sur le terrain. »

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Les jeunes ailiers brillent à Villa Park

Buendia a partagé la vedette avec les deux jeunes joueurs de couloir Alysson et Ibrahim Mbaye. Le premier a obtenu le penalty en première période avant de provoquer le but contre son camp de Heggheim à la 62e minute.

À 20 ans et 169 jours, Alysson est devenu le plus jeune Brésilien à totaliser au moins trois tirs, trois occasions créées et quatre dribbles réussis dans un match de Ligue des champions depuis l’ailier du Shakhtar Donetsk Willian contre Bâle en novembre 2008.

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De son côté, en tirant le corner repris de la tête par Barkley, Mbaye a égalé le record établi en septembre 2010 par le milieu d’Arsenal Jack Wilshere (18 ans et 270 jours). Ils sont les deux plus jeunes joueurs à avoir délivré des passes décisives lors de deux apparitions consécutives dans la compétition pour un club anglais.

Saluant l’apport des deux jeunes attaquants après le coup de sifflet final, Buendia a ajouté : « Il [Alysson] a été incroyable ; il a montré son potentiel et ses qualités sur l’aile. Mbaye aussi ; leur vitesse et leurs qualités vont beaucoup aider l’équipe. C’est très important de les avoir et d’essayer de progresser, car ce sont de jeunes talents qui peuvent encore beaucoup s’améliorer. »

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Un but encaissé en fin de match prive Villa de la première place

Après la victoire 6-0 contre Fenerbahce la semaine dernière, les joueurs d’Unai Emery sont devenus les premiers tenants du titre en Ligue Europa depuis Manchester United en 2017-2018 à remporter leurs trois premiers matches de Ligue des champions. Avec 20 victoires en Coupe d’Europe obtenues en seulement 30 matches, ils sont également le deuxième club à atteindre ce total le plus rapidement, derrière le Real Madrid (29). Toutefois, la reprise de volée de Peter Christiansen à la 84e minute, validée par la VAR après un hors-jeu signalé, a fait reculer Villa à la deuxième place, derrière le PSG.