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Le Premier ministre Andy Burnham a mis en garde contre la levée de l’interdiction de retransmettre des matches le samedi à 15 h, estimant que cette restriction protège les clubs des divisions inférieures. Instaurée dans les années 1960, elle empêche la diffusion de matches en direct à la télévision le samedi entre 14 h 45 et 17 h 15, mais pourrait être supprimée à partir du cycle des droits de diffusion 2029-2030.

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Les autorités réexaminent une règle de longue date sur la diffusion des matches

Burnham appelle à bien réfléchir avant de lever la restriction, qui s’applique en vertu de l’article 48 de l’UEFA dès lors qu’au moins la moitié des équipes des deux premières divisions jouent simultanément. La règle est actuellement appliquée par la Football Association et la Scottish Football Association afin de préserver l’affluence dans les stades. Les diffuseurs réclament toutefois davantage de matches en direct pour maintenir leurs revenus, le contrat actuel de la Premier League faisant passer le nombre de rencontres télévisées de 200 à 270.

Le dirigeant donne la priorité aux finances des clubs

Dans ce contexte commercial, le prochain appel d’offres de la SPFL pour ses droits de diffusion ouvrirait, selon certaines informations, la voie à la diffusion en direct de tous les matches. Expliquant pourquoi les équipes des divisions inférieures doivent être protégées d’une diffusion quasi permanente des rencontres de l’élite, Burnham a déclaré : « J’appellerais à une certaine prudence concernant cette interdiction de diffusion, car elle protège les revenus des clubs des divisions inférieures. »

« Si l’on diffuse de la Premier League pratiquement en continu, à n’importe quelle heure, cela risque de réduire l’envie d’aller voir des matches de la Football League ou du football hors ligue. Je pense donc qu’il faut examiner la question avec soin. Je ne vais pas adopter ici un point de vue purement consumériste. J’aborderai cette question sous l’angle de la santé du football. »

« Avant d’accepter l’idée d’avoir encore plus de football en direct, je voudrais d’abord protéger la pyramide du football. Il s’agit, je pense, de préserver l’expérience des supporters qui paient leur place et de protéger la pyramide du football. Ce sont les questions qui comptent pour moi en premier lieu. »

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Le dirigeant de la ligue envisage un réexamen ultérieur

Interrogé sur la nécessité, pour les diffuseurs, de tenir davantage compte des supporters lorsque les horaires des matches sont modifiés pour la télévision, Burnham a critiqué les difficultés imposées aux supporters en déplacement : « Pour autant que je puisse en juger, on ne tient absolument pas compte des supporters qui se déplacent. Les matches du lundi soir, avec des gens qui viennent du nord-est dans le nord-ouest, ce n’est pas juste de procéder ainsi. Les coups d’envoi très tôt le samedi rendent aussi les déplacements très difficiles. Sur ce point, je suis donc d’accord avec la nécessité d’y prêter davantage attention. »

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De son côté, le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a déclaré à talkSPORT en août que le football anglais penchait pour le maintien de l’interdiction : « Nous ne sommes pas les seuls à participer à la décision concernant l’article 48. Il y a nous, l’EFL et la FA. Nous devrons décider, à un moment donné, si les choses vont changer. »

« Ce n’est pas une décision à prendre maintenant. Nous devons la prendre avant les prochaines procédures de commercialisation des droits nationaux que l’EFL et la Premier League vont mener. Je dirais que nous reviendrons sur la question du maintien ou non de l’article 48 dans environ 18 mois. »

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Les négociations sur les droits façonneront les prochaines années

La Premier League, l’EFL et la SPFL ne trancheront pas la question immédiatement, laissant supporters et clubs dans l’attente avant le cycle 2029-2030. Masters ayant évoqué un réexamen officiel dans environ 18 mois, la pression des diffuseurs se heurtera aux positions des groupes de supporters et des acteurs des divisions inférieures. La manière dont les instances dirigeantes concilieront les revenus télévisuels et l’affluence dans les stades définira la prochaine ère du football national.