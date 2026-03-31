« J'aimerais vivre à Madrid », Enzo Fernandez cash sur son futur

L'international argentin est dans le viseur des Merengues depuis avant son arrivée en Europe, et cet été pourrait bien être leur meilleure chance de le recruter.





L'une des priorités cet été au Santiago Bernabéu est le recrutement d'un milieu de terrain central, et plusieurs noms ont été évoqués. Rodri Hernandez (Manchester City), Kees Smit (AZ Alkmaar) et Adam Wharton (Crystal Palace) ont tous été cités comme cibles potentielles, tandis que Vitinha (Paris Saint-Germain) semble être un rêve inaccessible. Les déclarations de Fernandez ont cependant relancé les rumeurs d'un transfert chez les Merengues.









Après avoir évoqué son avenir, Fernandez a maintenant déclaré ouvertement que l'idée de vivre dans la capitale espagnole l'attirait, ce qui ne fera qu'alimenter les spéculations.





« J'aime beaucoup Madrid. C'est un peu comme Buenos Aires. Oui, [je vivrais bien à Madrid] », a déclaré Marcos Giles lors d'une diffusion en direct.





Enzo Fernandez sème le doute quant à son avenir.





Auparavant, Fernandez avait déclaré qu'il n'y avait « rien » d'intéressant avec le Real Madrid pour le moment, mais qu'après la Coupe du Monde, il réévaluerait la situation. Cette déclaration faisait suite à ses réticences à s'engager à rester à Chelsea la saison prochaine.





Fernandez est à Chelsea depuis près de trois ans et demi, après son transfert de Benfica pour 121 millions d'euros à la suite de la dernière Coupe du Monde. Cependant, jusqu'à présent, les Blues n'ont pas atteint le niveau attendu. Actuellement, Chelsea lutte pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine, face à Manchester United, Aston Villa, Liverpool, Brentford et Everton, et non face à Manchester City et Arsenal.