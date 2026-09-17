« J'ai vu Messi, et maintenant je regarde Lamine » : Eric Garcia estime que Yamal mérite le Ballon d'Or sans discussion

Lors de la journée légendaire consacrée à lui rendre hommage dans sa ville natale, Eric García n'a pas parlé de lui-même, mais a volé la vedette avec une défense enflammée de son coéquipier Lamine Yamal, affirmant qu'il était le plus méritant pour le Ballon d'Or, dans une déclaration qui va enflammer le monde du football.

López (25 ans) est revenu dans sa ville de Martorell en héros, où le conseil municipal l'a honoré d'une distinction pour saluer sa carrière et ses accomplissements avec la sélection espagnole, lors d'une cérémonie officielle à la salle municipale, à l'issue de laquelle il est monté sur le balcon de la salle pour s'adresser aux supporters.

Malgré l'ambiance de fête, ce sont les propos de García sur le Barça qui ont le plus marqué, lui qui a fixé la Ligue des champions comme un objectif intransigeant : « Je vois ici de nombreux maillots du Barça. J'espère que nous nous retrouverons la saison prochaine pour célébrer de nombreux titres, et bien sûr la Ligue des champions, c'est l'objectif suprême de tous et le rêve de tous. »

Mais la déclaration la plus forte, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », est intervenue lorsqu'il a été interrogé sur le Ballon d'Or et la nomination de Lamine Yamal, Eric rejoignant alors avec force la campagne des soutiens du jeune talent du Barça.

García a déclaré dans des propos enflammés : « Il mérite le Ballon d'Or, nous le disons tous parce que nous le ressentons. Ce qu'il fait est incroyable, j'ai vu Messi et maintenant je le vois lui, à son âge et vu son influence sur le terrain, il possède un talent incroyable. »

Il a ajouté sur le ton de la plaisanterie, pour atténuer la concurrence avec ses coéquipiers en sélection : « Mais je ne veux pas oublier mes coéquipiers non plus, comme Rodri, qui l'a déjà remporté. »

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Le défenseur a clôturé sa journée spéciale en inaugurant deux terrains portant le nom de la légende Johan Cruyff au « Parc de la Vila », avant de faire l'éloge des gardiens de but du Barça en déclarant : « Szczęsny est un joueur de grande expérience, et il est évident qu'être remplaçant n'est pas facile. Quant à Joan, c'est le meilleur gardien de but du monde. »