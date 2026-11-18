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L’attaquant de Manchester City Allan a vécu mardi des débuts de rêve en sélection, lors de la large victoire du Brésil contre Singapour (7-0). L’ancienne pépite de Palmeiras est entrée en jeu avant de marquer et de délivrer une passe décisive, ponctuant la prestation efficace du Brésil pour son dernier match de 2026.

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Des débuts de rêve pour Allan

Allan, jeune talent de Manchester City, ne pouvait rêver meilleur départ en équipe nationale A . Entré en jeu à la 14e minute de la seconde période, l’attaquant s’est immédiatement illustré. Dès sa deuxième touche de balle, il a offert une passe décisive parfaite à Rayan, avant de marquer à son tour pour parachever la large victoire des visiteurs, auteurs de sept buts.

Revenant sur cette étape marquante, l’attaquant a exprimé son immense joie d’avoir réalisé un rêve de toujours. « Absolument (des débuts de rêve). Le simple fait d’être ici était déjà un rêve devenu réalité. J’ai vécu ici l’une des meilleures semaines de ma vie : porter le maillot de l’équipe nationale, côtoyer de grands joueurs et débuter avec un but et une passe décisive, c’est très gratifiant pour moi », a-t-il déclaré, selon Globo Esporte.

La pépite dédie ce but marquant à sa famille

L’émotion de débuts rêvés peut submerger même les jeunes talents les plus sereins, et l’attaquant s’est laissé emporter par l’euphorie de ce premier but. Il a reconnu être resté incrédule lorsque le ballon a fini au fond des filets, avant de retrouver ses réflexes. Au milieu de la clameur du public, il a aussitôt pensé à sa foi et à sa famille, reprenant sa célébration habituelle pour rendre un hommage touchant et très personnel à sa sœur.

« Quand j’ai vu le ballon entrer, je ne savais même pas ce que j’allais faire. Tout ce à quoi je pensais, c’était remercier Dieu et célébrer comme toujours, avec un hommage à ma sœur, comme je sais le faire. Je suis rentré au vestiaire et j’ai vu la vidéo de mon père qui criait, à genoux. Je suis aussi allé dans les tribunes voir ma femme, qui était émue. Mon cœur déborde de bonheur », a-t-il expliqué.

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La nouvelle vague d’Ancelotti

Carlo Ancelotti a profité de la trêve internationale de novembre pour expérimenter avec son groupe, en donnant leur chance à cinq nouveaux visages. Allan figurait parmi les joueurs les plus remarqués de cette sélection et semble déterminé à saisir sa chance sous les ordres de l’entraîneur italien expérimenté. L’attaquant a évoqué l’importance de savourer chaque seconde de cette expérience aux côtés de stars mondiales confirmées au sein de la sélection brésilienne.

« J’essaie de profiter au maximum de tout cela, d’en tirer le meilleur parti. Nous ne savons pas quand nous reviendrons. Être ici, c’est en profiter au maximum, apprendre et aussi faire du bon travail pour pouvoir revenir », a confié le joueur de Manchester City.

Une belle fin d’année

Cette victoire a permis au Brésil de conclure 2026 sur une bonne note, en mettant en valeur à la fois ses stars confirmées et les jeunes talents prêts à prendre le relais. Si l’adversaire a opposé une résistance limitée, la fluidité du jeu offensif brésilien et l’intégration réussie de joueurs comme Allan laissent entrevoir un avenir prometteur. Le Brésil abordera désormais l’intersaison avec de nombreux motifs de satisfaction, avant de se préparer aux défis de l’année à venir.