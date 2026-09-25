« J’ai trouvé la minute de silence pour Bartina Koeman assez étrange. Davantage de personnes perdent un membre de leur famille »

Robert Maaskant s’est demandé à voix haute pourquoi l’équipe des Pays-Bas avait observé une minute de silence jeudi soir pour Bartina Koeman, décédée la semaine dernière. « Étrange », a déclaré Maaskant à Sportnieuws.

Il y a une semaine et demie, Bartina Koeman, l’épouse de l’ancien sélectionneur Ronald Koeman, est décédée des suites d’un cancer du sein métastasé.

L’équipe des Pays-Bas a donc observé une minute de silence avant le duel de Ligue des nations contre l’Allemagne (1-1), en hommage à Bartina Koeman. Maaskant a trouvé cela quelque peu étrange.

« C’était très beau et respectueux, a commencé Maaskant dans un entretien avec Sportnieuws. Je pense que je suis le seul, et je vais sans doute recevoir énormément de critiques, mais j’ai trouvé cette minute de silence assez étrange », a poursuivi l’ancien entraîneur, notamment du NAC et de VVV-Venlo.

Maaskant a surtout trouvé cela étrange parce que l’enfant à naître de Cody Gakpo n’avait pas eu droit à une minute de silence pendant la Coupe du monde. « C’est à cela que je repense. Qu’est-ce qu’on fait alors de ça ? »

« J’ai tout le respect pour la famille Koeman, mais il y a évidemment d’autres familles qui perdent des proches. Je trouve formidable que cela ait eu lieu, mais je suis tout de même curieux de connaître le raisonnement qui a conduit à cette décision », a-t-il conclu.