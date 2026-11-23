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Steven Gerrard estime que Mauricio Pochettino a commis une grosse erreur en laissant Harry Maguire sur le banc pour son premier match à la tête de Manchester United. L’ancien capitaine de Liverpool a jugé la décision de titulariser Matthijs de Ligt à sa place « un peu irrespectueuse » et prévient qu’United pourrait devoir débourser des sommes énormes pour recruter des défenseurs de classe mondiale en janvier.

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Gerrard critique le choix de Pochettino concernant Maguire

Gerrard a remis en question la décision de Pochettino d’écarter Maguire pour la défaite 4-0 de dimanche à Anfield, où Leny Yoro a été expulsé en début de match et Liverpool a rapidement pris deux buts d’avance. De Ligt, qui se remet encore d’une blessure de longue durée, a été titularisé à la place de Maguire.

« Je pense qu’il s’est trompé », a déclaré Gerrard dans The Overlap. « Je pense qu’il s’est trompé dans ses choix en défense. Titulariser quelqu’un dans un match de cette importance, alors que c’est le plus grand match du pays… Tous les regards sont tournés vers lui, partout dans le monde. »

« Il aurait dû commencer le match »

Gerrard s’est joint à Jamie Carragher pour remettre en question le choix de titulariser De Ligt , mais il est allé plus loin en estimant que cette décision témoignait d’un manque de respect envers Maguire. « Laissons de côté les jeunes qui ne sont peut-être pas prêts pour le moment. Matthijs de Ligt a été absent pendant un an. Harry Maguire est actuellement leur meilleur défenseur. Il aurait dû commencer le match », a-t-il ajouté.

« C’est quelqu’un qui retrousse ses manches et qui se bat. D’accord, il n’a pas été parfait, mais ne pas le faire jouer et lui préférer De Ligt, j’ai trouvé cela un peu irrespectueux. »

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Maguire a fait la différence après son entrée en jeu

Gerrard estime que Maguire a montré précisément ce qui avait manqué à United une fois entré en jeu, soulignant un contre décisif avant la mi-temps. « Il a fait la différence quand il est entré. C’est aussi quelqu’un qui n’a pas hésité à mettre son corps en opposition », a-t-il déclaré.

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« Il a réalisé un superbe contre, je crois vers la 38e ou la 39e minute, qui a empêché un but certain. J’ai beaucoup regardé Manchester United cette saison et c’est quelqu’un qui se bat. » Malgré les efforts de Maguire, Rio Ngumoha et Victor Munoz ont inscrit des buts en fin de match pour parachever la déroute.

Renforcer sa défense en janvier pourrait coûter cher à United

Alors qu’United se trouve dans la zone de relégation, Gerrard estime que renforcer la défense en janvier coûtera cher.

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« Qui va laisser partir des défenseurs centraux de classe mondiale en janvier ? À moins que quelqu’un soit prêt à payer des sommes astronomiques. C’est ce qu’il faudra faire », a-t-il déclaré.