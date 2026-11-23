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Steven Gerrard estime que Mauricio Pochettino a commis une grosse erreur en laissant Harry Maguire sur le banc pour son premier match à la tête de Manchester United. L’ancien capitaine de Liverpool a jugé « un peu irrespectueux » le choix de titulariser Matthijs de Ligt à sa place et prévenu que United devrait débourser des sommes énormes pour recruter des défenseurs de classe mondiale en janvier.

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Gerrard critique le choix de Pochettino concernant Maguire

Gerrard a remis en question la décision de Pochettino de laisser Maguire sur le banc lors de la défaite 4-0 de dimanche à Anfield. Leny Yoro a été expulsé en début de match et Liverpool a rapidement pris deux buts d’avance. De Ligt, qui poursuit son retour après une longue blessure, a été titularisé à la place de Maguire.

« Je pense qu’il s’est trompé, a déclaré Gerrard dans The Overlap. Je pense qu’il s’est trompé dans ses choix en défense. Faire débuter quelqu’un dans un match d’une telle importance… C’est le plus grand match du pays. Tous les regards sont tournés vers lui, partout dans le monde. »

« Il aurait dû être titulaire »

Gerrard s’est joint à Jamie Carragher pour remettre en question le choix de titulariser De Ligt , mais il est allé plus loin en suggérant que cette décision témoignait d’un manque de respect envers Maguire. « Oublions les jeunes qui ne sont peut-être pas prêts pour le moment. Matthijs de Ligt a été absent pendant un an. Harry Maguire est leur meilleur défenseur actuellement. Il aurait dû être titulaire », a-t-il ajouté.

« C’est quelqu’un qui retrousse ses manches et qui se bat. D’accord, il n’a pas été parfait, mais ne pas le faire jouer et lui préférer De Ligt, j’ai trouvé ça un peu irrespectueux. »

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Entré en jeu, Maguire a fait la différence

Pour Gerrard, Maguire a montré ce qui avait manqué à United dès son entrée en jeu, notamment grâce à un contre décisif avant la mi-temps. « Et il a fait la différence quand il est entré. C’est quelqu’un qui s’est donné à fond », a-t-il déclaré.

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« Il a réalisé un très beau contre, je crois vers la 38e ou la 39e minute, qui a empêché un but certain. J’ai beaucoup regardé Manchester United cette saison, et c’est quelqu’un qui se bat. » Malgré les efforts de Maguire, Rio Ngumoha et Victor Munoz ont marqué en fin de match pour parachever la déroute.

Renforcer sa défense en janvier coûtera cher à United

Alors que United se trouve dans la zone de relégation, Gerrard estime que renforcer la défense en janvier coûtera cher.

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« Qui va laisser partir des défenseurs centraux de classe mondiale en janvier ? À moins que quelqu’un ne soit prêt à payer des sommes astronomiques. C’est ce qu’il faudra faire », a-t-il déclaré.