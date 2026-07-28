Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a révélé lors de sa première conférence de presse après sa nomination officielle, ce mardi, qu'il avait refusé de nombreuses offres pour entraîner de grands clubs au cours des dernières années afin d'attendre l'occasion de diriger « les Bleus ». Il a affirmé que diriger l'équipe nationale était « la seule chose » qu'il voulait faire après son départ du Real Madrid en 2021, et que cette journée représentait « un rêve devenu réalité » après des années d'attente.

Zidane a déclaré lors de la conférence de presse, tenue en présence du président de la Fédération française Philippe Diallo : « Aujourd'hui est la continuité de mon parcours, et un rêve qui se réalise. J'ai reçu des offres pour prendre en charge des clubs pendant 4 ou 5 ans, mais je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. C'est la seule chose que je voulais faire. Je le savais depuis mon enfance, j'ai commencé dans les rangs des jeunes, et je suis passé par toutes les étapes jusqu'à atteindre l'équipe première. Je ferai de mon mieux pour que cette équipe continue à remporter des victoires, c'est ma seule motivation. »

Un hommage à Deschamps

Dans un message adressé à son prédécesseur Didier Deschamps, Zidane a déclaré : « Je salue les efforts de Didier, et c'est l'occasion de lui dire bravo. Quelque chose de nouveau va commencer, mais l'objectif est toujours le même : gagner. Je ferai de mon mieux pour cette équipe. J'ai hâte de la rejoindre », en un hommage manifeste à l'entraîneur qui a mené la France au titre de la Coupe du monde 2018.

Zidane n'a pas caché ses émotions débordantes, déclarant : « C'est une joie immense. Je suis heureux de ce qui m'arrive. Je ne trouve pas d'autres mots. Je retiens mes émotions car je ressens beaucoup de choses en moi. Je suis prêt pour ce défi », ajoutant : « La victoire en 1998 est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, gagner avec mes amis. J'ai passé ces quatre ou cinq années à attendre ce jour. Je suis très ému, cela ne se voit peut-être pas, mais je suis extrêmement heureux. »

Diallo : il m'a dit qu'il sait comment gagner

Le président de la Fédération française Philippe Diallo a dévoilé les coulisses de sa première rencontre avec Zidane, déclarant : « C'est une grande source de fierté et de responsabilité, car lorsque ces années se terminent, il faut trouver une personne digne de confiance pour poursuivre ce chemin. Lorsque j'ai rencontré Zinédine en février 2025, il m'a dit : Monsieur le Président, je sais comment gagner. J'ai senti que c'était quelqu'un qui avait l'envie et la confiance nécessaires pour mener l'équipe de France à la victoire. »

Un style de jeu offensif

À propos de son style de jeu et de sa philosophie d'entraîneur, Zidane a déclaré : « Vous verrez mon style bientôt, et nous tiendrons une conférence de presse en septembre. Je suis passionné par le jeu. J'étais un numéro 10, et ce qui me motive, c'est de marquer des buts. J'ai vécu en Espagne pendant 25 ans, et vous savez ce que cela signifie. J'étais un leader sur le terrain, et aujourd'hui j'acquiers une expérience qui me qualifie pour être un leader », en référence à l'influence de l'école offensive espagnole durant ses longues années au Real Madrid.

Au sujet de son plan pour remporter des victoires, Zidane a déclaré : « Je ne peux pas expliquer comment gagner en quelques mots. J'ai une équipe exceptionnelle prête. Je dois être réaliste, rencontrer les joueurs, leur expliquer le plan de jeu et ce que nous ferons ensemble. Ensuite, en tant qu'entraîneur, je devrai continuer à mener cette équipe vers la victoire. »

Une décision réfléchie

Zidane a affirmé que sa décision d'attendre l'occasion d'entraîner l'équipe de France était consciente et réfléchie, expliquant : « J'ai toujours regardé cette équipe en tant que futur entraîneur. Je n'ai pris en charge aucun club pour cette raison. La seule chose que je voulais faire après le Real Madrid était d'entraîner l'équipe de France. J'aurais pu prendre en charge un projet de 3 ans en raison de la présence de Deschamps. Cette décision a été prise en janvier 2025, et dès le lendemain, j'ai su que je voulais être le prochain entraîneur. Nous nous sommes réunis avec le président et l'accord a été conclu. »

Zidane a affirmé que trouver l'équilibre entre sa vie personnelle et sa nouvelle mission ne poserait pas de problème, déclarant : « Il n'y a aucune confusion. C'est quelque chose de différent d'un club. Mais cela ne me fait pas peur. C'est ce que je voulais faire. Je trouverai l'équilibre entre ma vie personnelle et l'équipe de France, et cela me convient parfaitement. »

Aucun contact avec Mbappé (le capitaine) jusqu'à présent

Concernant l'absence de contact avec la star Kylian Mbappé jusqu'à présent, Zidane a déclaré : « Nous n'avons pas parlé avec Kylian ; le plus important pour lui, c'est le repos. Nous aurons l'occasion de parler de tout cela avec lui et avec tous les joueurs bientôt, en septembre. »

La priorité au premier match contre la Turquie

À propos des prochains matchs, Zidane a déclaré : « Il ne s'agit pas uniquement de l'Espagne. Ce sont une équipe forte. Ma priorité, c'est le premier match, qui est contre la Turquie. Nous avons 4 matchs en septembre. Je passerai près de 3 semaines avec les joueurs, ce qui est formidable pour se préparer », soulignant que la confrontation contre l'Italie en octobre revêt un caractère particulier pour lui : « L'Italie est spéciale car j'y ai joué, je connais les gens là-bas, et je parle italien. Je me prépare pour ces quatre matchs depuis un certain temps maintenant. »

Zidane, c'est Zidane

Au sujet de son style d'entraîneur comparé à ses prédécesseurs, Zidane a déclaré : « Les performances de l'équipe de France ont été excellentes. Il n'y a pas de quoi se plaindre du côté des supporters. Nous allons changer notre style. Deschamps, c'est Deschamps, et Zidane, c'est Zidane. Je ferai ce que je sais faire. J'assurerai la continuité des performances pour que l'équipe de France continue à remporter des victoires. »

Un staff technique venu du Real Madrid

Zidane a dévoilé son staff technique, déclarant : « Mon équipe rapprochée et technique existe déjà, et c'est pratiquement la même équipe qui était avec moi durant toutes ces années au Real Madrid, avec l'ajout de seulement deux ou trois membres. Je suis fidèle à ce sujet, et nous poursuivrons le parcours avec ces quelques personnes. »

5 années d'observation et de préparation

À propos de ce qu'il a fait durant les cinq dernières années depuis son départ du Real Madrid, Zidane a déclaré : « Je ne perdais pas mon temps, au contraire, j'ai regardé beaucoup de matchs, même plus que je n'en regardais lorsque j'étais entraîneur du Real Madrid. J'ai regardé beaucoup de matchs de l'équipe de France dans son ensemble, et j'ai observé beaucoup de choses. »