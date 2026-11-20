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Harry Kane voit de grandes similitudes entre son jeu et celui de Karim Benzema, légende du Real Madrid, et loue les qualités du lauréat du Ballon d’Or 2022.

« Karim est un joueur incroyable. J’ai toujours été un grand admirateur de lui », a confié Kane dans un entretien accordé à Foot Mercato. L’avant-centre, aujourd’hui âgé de 38 ans, possède « cette capacité à décrocher au milieu de terrain et à évoluer presque comme un numéro 10, à dicter le jeu, tout en trouvant le moment idéal pour entrer dans la surface de réparation », selon Kane.

Il retrouve beaucoup de son propre jeu dans celui du Français. Kane est lui aussi connu pour participer activement au jeu combiné et décrocher souvent à cette fin. « Nous avons certes des caractéristiques physiques un peu différentes. Mais sur le plan de l’intelligence de jeu, de la capacité à trouver les bons espaces et de l’envie d’aider nos coéquipiers, je vois clairement beaucoup de points communs dans notre jeu », a expliqué le buteur du Bayern.

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Benzema et lui « ont tous deux montré qu’il n’est pas nécessaire d’être constamment dans la surface de réparation pour marquer des buts », a poursuivi Kane. La saison dernière, durant laquelle il a inscrit l’incroyable total de 61 buts en 51 matches avec le Bayern, toutes compétitions confondues, en est « le meilleur exemple ».

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Karim Benzema a marqué plus de 350 buts pour le Real Madrid

Benzema, lauréat du Ballon d’Or en 2022 , a marqué 354 buts en 648 matches officiels avec le Real entre 2009 et 2023. Il a notamment remporté cinq fois la Ligue des champions avec le club espagnol. Après son passage au Bernabéu, l’ancien international français a rejoint l’Arabie saoudite, où il a d’abord joué deux ans et demi pour Al-Ittihad, avant de partir à Al-Hilal début 2026. Il y est resté six mois et se trouve sans club depuis fin août . On ignore encore où il poursuivra sa carrière.

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Kane a imité Benzema en remportant le Ballon d’Or en 2026 : fin octobre, le joueur de 33 ans a reçu le trophée récompensant le meilleur joueur du monde . « Bien sûr, j’aimerais beaucoup gagner un autre Ballon d’Or », a déclaré Kane, tout en soulignant : « Il y a beaucoup d’autres grands joueurs qui ont aussi leurs chances. »

Son coéquipier au Bayern Michael Olise, neuvième du vote cette année, pourrait notamment figurer parmi les favoris dans les années à venir. « Michael est un joueur fantastique », a salué Kane. « Nous voyons chaque jour à l’entraînement ses qualités et ce dont il est capable sur le terrain. » Olise a « sans aucun doute ce qu’il faut pour ramener un autre Ballon d’Or à Munich. C’est certain », selon Kane.

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Harry Kane et le Bayern Munich : la Ligue des champions comme « grand objectif »

L’Anglais, qui compte actuellement dix buts et dix passes décisives en 15 matches cette saison, vise un autre succès particulièrement important, en plus d’un nouveau doublé national championnat-coupe : « La Ligue des champions est un grand objectif pour moi et pour l’équipe », a souligné Kane.

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Le Bayern a abordé la saison avec la conviction que, sur la scène internationale aussi, « ce doit être notre année », selon l’attaquant. « Nous devons aller chercher ces quelques pourcentages décisifs pour franchir les tours et tout mettre en œuvre pour gagner la Ligue des champions. C’est notre objectif principal. »

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La saison dernière, Kane et ses coéquipiers avaient été éliminés lors d’une demi-finale dramatique par le Paris Saint-Germain, futur vainqueur de la Ligue des champions . Cette saison, le Bayern occupe actuellement la 13e place de la phase de ligue avec huit points après quatre matches. Pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale, l’équipe de Vincent Kompany devra terminer parmi les huit premiers.

Une victoire sur le terrain du LOSC Lille mercredi prochain serait donc extrêmement importante. Mais le Bayern doit auparavant se concentrer sur la Bundesliga. Vendredi soir, le 1. FC Cologne se déplace à l’Allianz Arena en ouverture de la 10e journée .