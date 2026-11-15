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Pau Cubarsí, défenseur du Barça et de la sélection espagnole, a dévoilé quelques moments marquants de sa carrière footballistique, évoquant des souvenirs inoubliables depuis ses débuts dans le football, ainsi que des aspects de sa vie personnelle et familiale, et des personnes qui ont joué un rôle important dans la construction de sa personnalité, sur le terrain comme en dehors.

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Pau Cubarsí vit l'une des meilleures périodes de sa carrière malgré son jeune âge, après être devenu l'un des piliers de la défense de l'équipe d'Espagne et du Barça, grâce à son caractère fort et à ses qualités techniques qui lui ont valu la confiance de l'entraîneur Hansi Flick. Mais derrière ce succès précoce se cachent des histoires de travail, de sacrifice et des moments inoubliables, dont le jeune défenseur a évoqué quelques-uns lors d'un entretien accordé au journal « The Athletic ».

Le défenseur du Barça est revenu sur l'un des moments les plus importants de sa carrière internationale, lorsqu'il a sauvé la cage de l'Espagne d'un but certain face à l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, après être intervenu pour éloigner le ballon devant Marcos Senesi dans le temps additionnel de la prolongation, préservant ainsi l'avantage de sa sélection sur le score d'un but à zéro au MetLife Stadium du New Jersey, et contribuant au sacre mondial de l'Espagne.

Cubarsí a évoqué les instants qui ont précédé son intervention décisive, déclarant, selon les propos rapportés par le site de la radio « Cadena SER » : « Le ballon n'est pas entré dans les buts, et j'ai poussé un soupir de soulagement. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est : bon, il reste une seule attaque, je dois la défendre avant de devenir champion du monde », précisant qu'il se souvient du déplacement de Lionel Messi avec le ballon à la lisière de la surface de réparation, et du départ de Senesi derrière la défense espagnole, avant de remarquer la présence d'un espace dangereux entre lui et Mikel Merino.

Le jeune défenseur a ajouté qu'il avait compris la nécessité d'agir vite pour stopper l'attaque, déclarant : « J'ai su que je devais bondir vers lui de toutes mes forces et laisser faire le hasard », avant de parvenir à éloigner le ballon et de s'effondrer, épuisé, sur la pelouse. Il a précisé qu'il était resté la tête posée sur le gazon, sans se retourner, jusqu'à ce qu'il soit certain que le ballon n'était pas entré dans les filets, avant de prendre la mesure de l'ampleur de l'intervention par laquelle il avait sauvé sa sélection.

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Après le coup de sifflet final, Cubarsí a vécu des moments exceptionnels avec ses coéquipiers pour célébrer le sacre en Coupe du monde, avant de recevoir une autre surprise en apprenant qu'il avait été désigné meilleur jeune joueur de la compétition. À ce sujet, il a déclaré : « J'ai été stupéfait. Je savais que j'avais une chance, car peu de jeunes joueurs atteignent la finale de la Coupe du monde, mais mon seul objectif était de donner le meilleur de moi-même et d'aider l'Espagne à décrocher le titre. »

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Au-delà des exploits sur le terrain, Cubarsí a parlé du rôle considérable joué par sa famille dans son accession à ce niveau, exprimant sa fierté de pouvoir améliorer la vie de ses parents après des années de sacrifices. Il a déclaré : « Mon père ne travaille plus dans l'entreprise familiale, il peut donc désormais assister aux matchs avec moi et profiter de la vie. Contribuer à leur retraite, en tant que leur fils, me remplit de fierté. Nous pouvons profiter de cette vie ensemble, car si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à leurs sacrifices », tandis que l'entreprise familiale continue de fonctionner sous la direction de son oncle et de son cousin.

Le défenseur espagnol a par ailleurs dévoilé un aspect de ses centres d'intérêt en dehors du football, avouant son amour des voitures et son goût pour le suivi des nouveaux modèles, tout en soulignant que ses parents ne l'encouragent pas à posséder une voiture de luxe pour le moment en raison de son jeune âge. Il a déclaré en riant : « J'aime les voitures, et je jette un œil de temps en temps sur les nouveaux modèles, mais mes parents ne voient pas d'un bon œil l'idée que je conduise une voiture de luxe alors que je n'ai que dix-neuf ans. Ils m'ont dit d'attendre un peu, le temps de mûrir et d'acquérir davantage d'expérience. »

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Pour conclure son propos, Cubarsí a révélé les défenseurs qu'il considère comme une source d'inspiration, à savoir les légendes du Barça Carles Puyol et Gerard Piqué, précisant qu'il apprécie la différence entre leurs styles. Il a déclaré : « J'admire les deux profils, le défenseur acharné et le défenseur doté d'un talent technique. Piqué avait un rôle plus important dans la construction du jeu, mais Puyol était central en termes de mentalité et de caractère », en référence à son souhait d'allier la force défensive et les qualités techniques tout au long de sa carrière.