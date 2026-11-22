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Leandro Paredes a célébré un rêve devenu réalité après la victoire 2-0 de Boca Juniors contre l’Atlético Mineiro. Boca remporte ainsi une troisième Copa Sudamericana, un record, et offre à Juan Roman Riquelme son premier trophée international en tant que président. Ce succès à Barranquilla met fin à 18 ans d’attente pour le club sur la scène continentale.

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Paredes fête le premier titre de Riquelme

Boca Juniors a battu l’Atlético Mineiro 2-0 à l’Estadio Metropolitano Roberto Melendez de Barranquilla et est devenu le premier club à remporter trois fois la Copa Sudamericana. Santiago Ascacibar a ouvert le score à la 16e minute, avant que Miguel Merentiel ne marque trois minutes après le début de la seconde période.

Cette victoire met fin aux 18 ans d’attente de Boca pour un trophée international depuis la Recopa 2008 et offre au président du club, Juan Roman Riquelme, son premier titre continental en tant que dirigeant. Vainqueur de trois Copa Libertadores comme joueur avec le numéro 10 de Boca, Riquelme ajoute désormais, depuis la tribune des dirigeants, un trophée continental au palmarès du club.

Paredes savoure un titre rêvé après son retour au club

De retour au club, Leandro Paredes a été le capitaine et le moteur de Boca tout au long de son parcours. En 2026, il a été le meilleur joueur des compétitions de la CONMEBOL avec 791 passes réussies, 234 passes dans le dernier tiers et 212 passes cassant les lignes. Au micro d’ESPN après le coup de sifflet final, Paredes a confié son émotion après avoir remporté un trophée sous les couleurs de Boca.

« J’ai réalisé un rêve, a déclaré Paredes. J’ai toujours rêvé de pouvoir gagner un titre. Je n’ai que des mots de gratitude pour le club. Merci à mes enfants, à ma famille et à mes amis. Depuis que je suis petit, on m’a appris à être compétitif et à gagner tout ce qui est possible. J’aime gagner et me mesurer aux autres. J’ai la chance d’accomplir des choses importantes. »

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Le nouveau départ impulsé par Riquelme à la mi-année et l’apport de Villa

Après avoir terminé troisième du groupe D de la Copa Libertadores, Boca a changé de cap en juin sous l’impulsion de Riquelme, en nommant son ancien coéquipier Rodolfo Arruabarrena entraîneur et en recrutant notamment Sebastian Villa, passeur décisif sur le but de Merentiel en seconde période à Barranquilla. En mars, lors du tirage au sort de la phase de groupes de la CONMEBOL, Riquelme avait déjà évoqué l’attrait des compétitions continentales : « Jouer la Copa suscite toujours de l’enthousiasme, dans l’effectif comme chez nos supporters. »

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Villa a lui aussi exprimé sa joie après avoir aidé Boca à éliminer O’Higgins, Deportivo Recoleta, São Paulo et Vasco da Gama sur la route de la finale. « Je suis très heureux. Dieu merci, c’est arrivé : je suis revenu dans le club qui m’a donné ma chance, a déclaré Villa à ESPN. Je suis revenu avec beaucoup d’enthousiasme et l’envie de gagner un titre. J’en ai remporté deux de suite. »

Retour en Copa Libertadores et Recopa au programme en 2027

Ce sacre en Copa Sudamericana s’accompagne d’une prime de 10 000 000 USD pour le vainqueur et d’une qualification directe pour la phase de groupes de la Copa Libertadores 2027, sans passer par les tours préliminaires. Boca décroche également une place en Recopa 2027 face au vainqueur de la finale de la Copa Libertadores du 28 novembre entre Palmeiras et Estudiantes de La Plata.

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Alors que la Coupe d’Argentine et le championnat national sont encore à venir, et après le récent succès de Villa dans une compétition nationale, Riquelme et Paredes se préparent à une nouvelle campagne chargée.