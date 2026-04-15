« J’ai réagi avec trop de colère et d’émotion lorsque je n’ai pas été nommé entraîneur du Feyenoord. »

Dans le podcast « 1 op 1 » de Rob Jansen, Dirk Kuijt livre un autoportrait sans concession. L’entraîneur du FC Dordrecht admet avoir des regrets sur ses premiers pas dans le métier. « Si je pouvais remonter le temps, j’aurais agi différemment », reconnaît-il.

« Arne Slot voulait que je sois son adjoint à l’AZ. En voyant le formidable entraîneur qu’il est devenu, je réalise que j’aurais pu y suivre une excellente école en tant que jeune coach », explique Kuijt, lucide.

Il reconnaît également avoir trop cédé à l’émotion et à la colère lorsqu’il n’a pas obtenu le poste d’entraîneur de Feyenoord, estimant alors la décision injuste.

« En réalité, j’aurais pu et dû accepter de devenir son adjoint à Feyenoord, car je n’étais tout simplement pas prêt », analyse l’ancien attaquant, qui a longtemps entraîné les jeunes du club rotterdamois.

Devenir entraîneur de Feyenoord demeure toutefois « un rêve » pour Kuijt. « Quant à savoir si ce rêve se réalisera, l’avenir le dira. Après ma carrière, j’ai voulu m’investir dans un projet et j’ai commencé à travailler au Feyenoord. Là, Martin van Geel (alors directeur technique, ndlr) m’a dit : “Je pense que tu es plus un entraîneur qu’un directeur technique. Je vois en toi un futur entraîneur du Feyenoord.” »

Mais les événements ont pris une autre tournure : « Ensuite, Martin est parti et Frank Arnesen est arrivé. Nous nous sommes retrouvés chez moi et il a confirmé cette vision. Pourtant, les choses ont évolué différemment », raconte le natif de Katwijk, qui a quitté Feyenoord pour rejoindre le FC Dordrecht après des passages à ADO La Haye et au Beerschot.