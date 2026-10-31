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James McClean, ancien capitaine de la République d’Irlande et de Wrexham, a exprimé son envie de monter sur le ring après avoir récemment quitté Derry City, le club de sa ville natale. L’ailier combatif de 37 ans souhaite affronter la personnalité de la télévision britannique Joey Essex lors d’un combat organisé sous la bannière de Misfits.

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Sans club, McClean envisage de monter sur le ring

McClean est devenu libre de tout contrat mercredi, après avoir résilié celui qui le liait à Derry d’un commun accord, quelques mois seulement après son retour au club en janvier. Même s’il n’a pas officiellement pris sa retraite du football, l’international aux 100 sélections pourrait disputer son prochain combat officiel avec des gants de boxe plutôt que des crampons. Après avoir intégré la boxe à son entraînement quotidien pendant des années, le vétéran veut se mesurer à d’autres sur le circuit des combats crossover.

La sortie de son autobiographie suscite un défi sur le ring

Surtout connu pour son style sans compromis lors de ses passages en Premier League à Sunderland et à West Bromwich Albion, ce passionné de boxe de longue date s’entraîne depuis des années aux pattes d’ours et au sac de frappe, et pratique le sparring pour entretenir sa forme physique et sa vivacité d’esprit. Mais alors qu’il approche de son 38e anniversaire, bâtir un palmarès professionnel en partant de zéro est exclu. Le circuit lucratif de Misfits et un affrontement avec Essex constituent donc une perspective séduisante.

S’exprimant auprès de Reuters après la sortie de son autobiographie, « The Walls », McClean a expliqué : « Le sparring, c’est formidable, les pattes d’ours aussi, tout comme le sac de frappe, mais il n’y a qu’une seule façon de savoir où j’en suis : monter sur le ring. La boxe est nouvelle pour moi, alors bien sûr, j’ai quelque chose à me prouver, parce que ce n’est pas un domaine dans lequel j’ai déjà excellé... Si c’est la prochaine étape, alors, évidemment, c’est enthousiasmant. »

« Je vais bientôt avoir 38 ans. Entamer une carrière de boxeur professionnel à mon âge, en partant de zéro et en suivant cette voie, ce n’est tout simplement pas envisageable. La boxe d’influenceurs permet d’affronter des gens qui ne sont pas des boxeurs professionnels et de gagner en quelques combats une somme appréciable que la plupart des boxeurs professionnels ne gagnent probablement jamais de toute leur carrière. »

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Un passage à Wrexham qui laisse des souvenirs durables

Avant de retourner en Irlande du Nord au début de l’année, McClean s’était habitué à être sous les projecteurs pendant son passage à Wrexham, dont les copropriétaires hollywoodiens sont Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Capitaine du club, il a occupé une place importante dans la série documentaire « Welcome to Wrexham » tout en aidant l’équipe galloise à enchaîner deux promotions consécutives jusqu’en Championship.

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Évoquant son attachement au club du Racecourse Ground et la liberté retrouvée depuis son départ de Derry, McClean a ajouté : « Si je ne rejoue jamais au football, c’est là que je situerai la fin de ma carrière. Et quelle façon de finir ! Je viens de Derry, mais je considère ce club, en raison des liens que nous avons tissés, un peu comme mon deuxième chez-moi. C’est incroyable. »

« Je suis heureux depuis 24 heures, parce que je suis un homme libre. Pour la première fois en 20 ans, j’ai hâte de voir ce qui m’attend, parce que je peux décider de ce que je veux faire et que je ne suis lié ni au football ni à quoi que ce soit d’autre. »

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Une entrée sur le ring pourrait bientôt se concrétiser

Libéré de ses obligations envers un club pour la première fois en vingt ans, McClean peut désormais entamer des négociations officielles avec les organisateurs de Misfits en vue d’un éventuel affrontement avec Essex. Monter sur le ring permettrait à l’international aux 100 sélections d’exprimer son célèbre esprit de compétition dans une discipline totalement différente. Qu’il retourne sur le terrain ou se consacre pleinement aux sports de combat, une décision sur la suite de sa carrière est attendue prochainement.