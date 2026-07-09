Après deux semaines de silence, Hong Myung-bo, l’ex-sélectionneur de la Corée du Sud, a rompu l’omerta pour présenter ses excuses au peuple sud-coréen. Il a expliqué que son départ précipité vers les États-Unis n’était pas une fuite, mais une nécessité pour protéger sa famille de menaces de mort reçues après l’élimination humiliante de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué officiel, le sélectionneur sud-coréen a présenté des excuses publiques aux supporters, assumant « l’entière responsabilité de ce résultat » après l’élimination de la Corée du Sud dès la phase de groupes, avec une seule victoire en trois matchs.

La défaite surprise contre l’Afrique du Sud lors de la dernière journée a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, provoquant une vague de colère sans précédent dans les rues coréennes, dont la fureur s’est directement abattue sur l’entraîneur.

Dans son communiqué, Hong a déclaré : « Je présente mes excuses les plus sincères à tous les citoyens qui aiment et soutiennent le football coréen. Je n’ai pas réussi à obtenir les résultats que la nation attendait lors de cette Coupe du monde. En tant qu’entraîneur, j’assume pleinement cette responsabilité et je présente à nouveau mes excuses les plus sincères. »

Il a reconnu que son silence des deux dernières semaines était volontaire : « Je pensais que les résultats de l’équipe nationale étaient un fardeau que je devais porter seul, c’est pourquoi je n’ai pas pu faire part de ma position au public. »

Il a toutefois souligné que ce silence n’était plus tenable dès lors que « des informations mensongères ont commencé à être diffusées comme s’il s’agissait de faits, auxquelles se sont ajoutées des rumeurs sans fondement ».

Le point le plus grave de la déclaration de Hong a été la révélation de la raison pour laquelle il avait quitté la Corée du Sud pour les États-Unis une semaine auparavant, une décision qui avait alors été interprétée comme une fuite pour échapper à ses responsabilités. Il a commenté cela en ces termes : « Ma décision n’était pas de fuir les conséquences ; j’ai reçu des menaces de mort à mon encontre et à l’encontre de ma famille, sans compter les craintes pour notre sécurité personnelle. En tant que chef de famille, je devais les protéger. »

Il a conclu en affirmant être prêt à répondre de ses actes : « Si une audition parlementaire est organisée, je considère que cette tribune est le lieu approprié pour expliquer les résultats de la Coupe du monde. J’assumerai l’entière responsabilité, je présenterai les faits tels que je les connais au public et je n’éluderai aucune question. »

Si son intervention met fin aux spéculations, elle ouvre aussi une nouvelle phase d’introspection pour le football coréen, transformant une défaite sportive en un enjeu de société.