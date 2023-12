"J’ai pleuré de désespoir avec ma femme", un ancien joueur de Gattuso fait de troublantes révélations

Actuellement joueur du PSV Eindhoven, cet attaquant entraîné par Gennaro Gattuso fait des révélations sur son ancien coach.

En poste à l’Olympique de Marseille depuis quelques semaines, notamment le 27 septembre 2023, Gennaro Gattuso avait entraîné plusieurs grands clubs européens à l’instar de l’AC Milan, Valence ou encore Naples. Dans ce dernier, le technicien italien a fait regretter à un attaquant ce pour quoi il avait opté pour la carrière de footballeur.

Hirving Lozano ne garde pas de bons souvenirs de Gattuso

Libéré par l’AC Milan à l’été 2019, Gennaro Gattuso avait pris les commandes de Naples en décembre de la même année. Club où il a assuré les fonctions d’entraîneur jusqu’à l’été 2021. Là, il a eu à coacher un certain Hirving Lozano, qui regrette les premiers mois du technicien italien chez les Gli Azzurri. Lors de son passage dans l’émission "Hugo Sanchez Presenta" diffusée sur la plateforme Star+, l’ailier droit mexicain évoluant actuellement au PSV Eindhoven raconte ses moments douloureux sous Gattuso.

« Il ne me connaissait pas, il ne savait même pas où je jouais. Quand vous êtes footballeur, il y a des moments où vous vous dites: "Wow! Les choses ne vont pas bien ici" », a déclaré l’attaquant de 28 ans pour commencer.

L'article continue ci-dessous

Getty

« J’étais toujours sur le banc et c’est là que je me suis dit: ‘Il y a quelque chose’. Cette année-là a été terrible. J’ai pleuré de désespoir avec ma femme. Vous vous rendez compte que vous êtes meilleur que beaucoup d’autres et vous vous demandez pourquoi ils ne vous donnent pas votre chance », a ajouté Lozano dans des propos rapportés par Marca.

Lozano – Gattuso, des ennemis finalement réconciliés !

Alors qu’il avait été chambré par Gennaro Gattuso pendant plusieurs mois, l’international ailier droit mexicain (66 capes, 18 buts) confie que le champion du monde 2006 avec l’Italie a fini par l’approcher. Là, le courant avait commencé à passer normalement comme cela se devait.

Getty

« La première année, nous ne nous parlions pas du tout. Ensuite, il s’est rapproché de moi et il a commencé à me parler davantage », a conclu l’attaquant de 28 ans.