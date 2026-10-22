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Bruno Guimaraes a révélé avoir passé des nuits blanches avant de finaliser son transfert retentissant de Newcastle United à Arsenal. Le milieu de terrain brésilien a confié avoir fondu en larmes après avoir fait ses adieux à ses coéquipiers, au cours d’un été mouvementé à St James' Park.

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Un départ difficile pour Guimaraes cet été

Guimaraes a reconnu que son transfert retentissant à Arsenal cet été lui avait valu d’innombrables nuits blanches. Le milieu de terrain de 28 ans a rejoint le nord de Londres pour 75 millions de livres (100 millions de dollars), après avoir activement cherché à relever un nouveau défi.

Le Brésilien a quitté St James’ Park au cours d’un mercato extrêmement agité pour Newcastle. Le club a vu partir son entraîneur apprécié, Eddie Howe, tandis que des joueurs clés comme Anthony Gordon et Sandro Tonali ont également été vendus. Malgré les déclarations publiques du directeur sportif de Newcastle, Ross Wilson, selon lesquelles le club ne souhaitait pas vendre son capitaine, Guimaraes a finalement obtenu le départ qu’il désirait.

Des nuits blanches et des adieux en larmes

L’international brésilien a noué des liens incroyablement forts avec les supporters de Newcastle au cours de ses quatre années réussies au club. S’adressant aux journalistes après le récent match nul 2-2 d’Arsenal face au Bayern Munich en Ligue des champions, il a raconté combien son départ avait été éprouvant sur le plan émotionnel.

« Ça a été difficile pour moi de dire au revoir », a reconnu Guimaraes, cité par The Guardian. « Je me souviens que lorsque j’ai dit au revoir aux gars, je pleurais. Ils pleuraient aussi parce que nous formions une famille là-bas. J’ai perdu beaucoup, beaucoup de nuits de sommeil parce que c’était difficile pour moi, pour ma famille. Mais parfois, dans la vie, il faut prendre des décisions et, dans mon esprit, j’avais besoin d’un nouveau défi. Je souhaite le meilleur à Newcastle, parce qu’ils ont été si gentils avec moi. Il était simplement temps de passer à autre chose et j’apprécie aussi mon passage ici, à Arsenal. »

Getty Images

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À la recherche d’un tout nouveau défi

Guimaraes laisse un héritage important dans le nord-est de l’Angleterre, après avoir été nommé capitaine du club en 2024. Il a notamment aidé Newcastle à remporter la Carabao Cup en 2025 grâce à une victoire contre Liverpool, mettant fin à 70 ans d’attente pour un trophée national majeur. Revenant sur ses accomplissements, il estime avoir absolument tout donné pour le projet.

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« Je pense avoir fait de grandes choses pour Newcastle », a-t-il déclaré, cité par ESPN. « Nous avons remporté un trophée après 70 ans. Nous nous sommes qualifiés deux fois pour la Ligue des champions. Nous avons disputé deux finales. Je pense avoir fait ce que je pouvais pour le club. Je leur souhaite le meilleur, parce qu’ils ont été si gentils avec moi. Il était simplement temps de passer à autre chose. J’apprécie aussi mon passage ici, à Arsenal. »

Guimaraes prend ses marques sous Arteta

Les débuts de Guimaraes à Arsenal ont été contrariés par une blessure persistante à l’aine. Il a toutefois désormais pris ses marques, avec 13 apparitions à son actif, et a récemment été titularisé lors de deux rencontres consécutives de Ligue des champions.

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L’approche tactique sans relâche de Mikel Arteta l’impressionne déjà beaucoup. Le joueur de 28 ans est désormais pleinement concentré sur la conquête de trophées dans le nord de Londres avec ses nouveaux coéquipiers.

« Il est toujours un peu accro aux vidéos et à la façon dont il peut nous aider à nous sentir mieux sur le terrain », a révélé Guimaraes. « Je pense que nous avons un entraîneur de très haut niveau, avec une mentalité de gagnant. Nous voulons gagner tout ce qui est possible. »