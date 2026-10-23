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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a confirmé que le jeune gardien Mike Penders était prêt à faire ses débuts comme titulaire en Premier League face à Tottenham Hotspur. Alonso a révélé avoir parlé de Penders avec Thibaut Courtois, soulignant les similitudes frappantes entre l’international belge et le gardien encore adolescent.

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Penders prêt pour sa première titularisation en Premier League lors du derby londonien

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a confirmé que le gardien Mike Penders, 20 ans, était prêt à débuter le derby londonien de samedi contre Tottenham Hotspur à Stamford Bridge. Penders prend le relais après la blessure à la mâchoire du gardien titulaire Emiliano « Dibu » Martinez, opéré avec succès.

Alonso a exprimé toute sa confiance en Penders, qui a fait bonne impression lors de ses récentes apparitions en coupe et de ses entrées en jeu.

Chelsea reçoit Tottenham avec l'objectif de signer une troisième victoire consécutive en Premier League.

Alonso révèle que Courtois voit des similitudes avec le jeune gardien

Évoquant le potentiel de Penders, Alonso a révélé avoir consulté le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois au sujet du profil physique et technique du jeune Belge. « Il y en a beaucoup [des similitudes], pas seulement en raison de leur nationalité, mais aussi de leur stature », a expliqué Alonso. « Ils sont tous les deux gauchers et dominants dans les airs. »

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« J'ai aussi parlé avec Thibaut… et il a même dit lui-même qu'il voyait des ressemblances avec Mike. »

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« Nous devons l'aider, le soutenir, mais c'est assurément un gardien sur lequel nous pouvons compter aujourd'hui et à l'avenir », a ajouté l'Espagnol.

Martinez joue naturellement un rôle de mentor malgré son absence sur blessure

Alonso a détaillé l'influence positive du gardien expérimenté Martinez, qui reste étroitement impliqué auprès du groupe pendant sa convalescence. « Ce qui est positif, c'est qu'il se sent mieux », a déclaré Alonso à propos de Martinez. « Il veut être à l'écoute de ses sensations et de l'avis des médecins. »

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« Emi aime parler non seulement avec les autres gardiens, mais aussi avec les défenseurs… Il a une grande influence sur l'équipe et sur Mike. »

« Mike est notre gardien pour le présent et pour l'avenir », a souligné Alonso.

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Chelsea veut poursuivre sur sa lancée à Stamford Bridge

Avec Penders dans les buts derrière une défense solide, Chelsea veut confirmer sa récente victoire 2-0 sur le terrain d'Everton, qui lui a permis de signer son premier match sans encaisser de but depuis neuf mois.

L'équipe d'Alonso reçoit Tottenham à Stamford Bridge samedi soir à 17 h 30, heure d'été britannique.

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Chelsea se tournera ensuite vers ses prochains matches contre Liverpool et Manchester United.