Après la victoire 2-0 du champion d’Allemagne en titre face aux Rojiblancos, Neuer a souligné au micro de DAZN que, le matin du match, il ne savait pas encore s’il pourrait jouer.

« J’ai eu mal en marchant tous les jours. Et quand je me levais le matin, y compris ce matin, j’avais de nouveau mal en marchant », a expliqué Neuer. Le gardien tenait pourtant absolument à jouer contre l’Atlético et a même eu recours à une mesure plutôt inhabituelle : « Ce matin, je suis allé dans l’eau sur la terrasse du toit, alors que l’eau était à 14 degrés. Et petit à petit, ça allait de mieux en mieux. »

Ce n’est qu’à l’échauffement, quelques instants avant le coup d’envoi, qu’il a finalement su qu’il pourrait débuter la rencontre. Le gardien a tenu à remercier expressément l’équipe médicale du Bayern Munich : « Le service médical a tout fait pour que ce soit possible. La situation n’a vraiment pas été facile pour moi ces derniers jours et ces dernières semaines. Mais j’y ai cru. »

Neuer, qui a gardé sa cage inviolée pour la quatrième fois seulement cette saison face à l’Atlético, mais a vécu dans l’ensemble une soirée tranquille à l’Estadio Metropolitano, avait récemment été absent du Bayern Munich en raison d’une irritation tendineuse au pied apparue à la mi-octobre.

Il avait ainsi manqué les matches contre Fribourg (3-1), Magdebourg (6-1) et le BVB (2-2). Son successeur désigné, Jonas Urbig, l’avait remplacé et a retrouvé le banc des remplaçants contre l’Atlético.

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Manuel Neuer prend la défense de Lennart Karl

Outre son état de santé, Neuer a également évoqué sur DAZN son coéquipier Lennart Karl. Ce dernier a régulièrement fait les gros titres ces dernières semaines au sein du club le plus titré d’Allemagne, mais son but d’ouverture contre l’Atlético lui a permis de sortir quelque peu de sa crise sportive.

Uli Hoeneß, figure tutélaire du club, avait notamment reproché à Karl de manquer d’humilité et annoncé qu’il comptait prochainement s’entretenir avec le joueur de 18 ans. « Il est encore loin d’être une superstar. Les jeunes joueurs ont besoin d’humilité. Les comparaisons avec Olise ne lui font manifestement pas de bien : un monde les sépare encore. […] Les jeunes joueurs ont aussi besoin de pression. Je ne sais pas, par exemple, si cela fait du bien à Lennart Karl qu’on se contente toujours de le prendre dans ses bras », avait déclaré Hoeneß.

Le Bild avait en outre récemment rapporté que Hoeneß ne serait pas le seul, au sein du Bayern Munich, à être gêné par le « mode de vie glamour » de Karl, selon les termes du tabloïd. Alors que le jeune joueur traversait ces dernières semaines un petit passage à vide sportif, parfaitement normal à son âge, les discussions médiatiques autour de l’international allemand à quatre reprises se sont récemment intensifiées. L’agent de Karl, Michael Ballack, ainsi que le directeur général chargé du sport du Bayern Munich, Max Eberl, ont notamment pris la parole.

« Lenny est un élément très important de l’équipe. Il fait partie du groupe et nous sommes donc heureux pour lui. Nous lui souhaitons toujours de faire le meilleur match possible et de réaliser de belles performances. Il l’a encore montré aujourd’hui », a déclaré Neuer pour défendre son jeune coéquipier. Le gardien de 40 ans a tranché : « Il n’y a rien à discuter ni à commenter. »

Karl, de son côté, avait réagi au débat persistant par un geste particulier lors de sa célébration contre l’Atlético. Après son but du 1-0, le joyau offensif du Bayern a porté les deux mains à ses oreilles pour mimer un « bla-bla ». Comme pour dire : « Vos bavardages ne m’intéressent pas. »