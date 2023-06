"J'ai mal à ma France", plusieurs internationaux français réalisent à l'affaire Naël

Ce mercredi, Kylian Mbappé a réagi sur son compte Twitter à l'affaire Naël.

Ce mercredi, Kylian Mbappé a réagi au décès du jeune Naël (17 ans), tué par un policier à Nanterre après un refus d'obtempérer suite à un défaut de permis. Comme beaucoup, l'international français a été très choqué par cet évènement et a tenu à manifester sa peine ainsi que son soutien à la famille de la victime.

Mbappé et Koundé indignés

"J'ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt", a-t-il publié sur son compte Twitter. Dans la soirée de mardi, c'est son coéquipier chez les Bleus Jules Koundé qui s'était lui aussi exprimé, n'hésitant pas à utiliser des mots forts pour manifester sa colère. "Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas les chaînes d'information en continu en font leurs choux gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des "journalistes" qui posent des "questions" dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n’y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème. Et si on éteignait un peu la tv pour s'informer ?", a publié le joueur du FC Barcelone.

Un tweet repris dans la matinée par le gardien français Mike Maignan, qui s'indigne lui aussi. "Une balle dans la tête... C'est toujours pour les mêmes qu'être en tort conduit à la mort. Pour Naël, pour sa maman".